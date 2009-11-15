شرایط شرکت در آزمون دکتری دانشگاه علم و صنعت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون پذیرش دانشجوی دکتری سال آینده دانشگاه علم و صنعت در دو مرحله برای داوطلبان رشته ‌های مهندسی برق، مهندسی خودرو، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد، مهندسی معماری، ریاضی، شیمی، شهرسازی و فیزیک برگزار خواهد شد.

در مرحله اول آزمون که 24 دی ماه و به صورت تستی برگزار می ‌شود تنها داوطلبانی مجاز به شرکت هستند که علاوه بر داشتن شرایط عمومی، واجد شرایطی نظیر دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد یا بالاتر متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا از یکی از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، داشتن معدل حداقل 15 (بدون احتساب نمره پایان ‌نامه کارشناسی ارشد) و کسب حد نصاب لازم از آزمون ورودی زبان انگلیسی (مندرج در آیین نامه پذیرش) باشند.

مهلت ثبت نام مرحله اول آزمون دکتری ورودی سال 1389 دانشگاه از 21 آذرماه تا 19 دی ماه است و داوطلبانی که حداکثر تا 31 شهریور در مقطع کارشناسی ارشد دانش آموخته می شوند، می ‌توانند در این آزمون شرکت کنند.

نتایج آزمون مرحله اول، در بهمن ماه سال جاری و زمان آزمون مرحله دوم و شیوه برگزاری آن (مصاحبه علمی و یا آزمون دانشکده‌ ای) توسط شورای پذیرش تعیین و اعلام خواهد شد.