برزیل مقابل تیم دوم انگلیس پیروز شد/ اسپانیا - آرژانتین به یاد "انکه"

به گزارش خبرگزاری مهر، برزیل در این دیدار موفق شد با تک گل دقیقه 47 نیلمار مقابل انگلستان به پیروزی برسد. برزیلی‌ها در این دیدار یک پنالتی را هم در دقیقه 56 توسط فابیانو از دست دادند. فابیو کاپلو در دیدار برابر برزیل بازیکنان کلیدی خود نظیر استیون جرارد، جان تری، فرانک لمپارد، دیوید بکهام و اشلی کول را به خدمت نداشت.

تیم ملی فوتبال اسپانیا در دیگر دیدار دوستانه شب گذشته با نتیجه 2 بر یک مقابل آرژانتین در مادرید به برتری رسید. ژابی آلونسو هر دو گل اسپانیا را در دقایق 16 و 86 - پنالتی به ثمر رساند و برای آرژانتین هم لیونل مسی در دقیقه 61 از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد.

دیدار تیم‌های اسپانیا و آرژانتین با یک دقیقه سکوت برای روبرت انکه، دروازه‌بان تیم ملی آلمان که هفته گذشته اقدام به خودکشی کرد، آغاز شد. ضمن اینکه ایکر کاسیاس، دروازه‌بان تیم ملی اسپانیا دیشب صدمین بازی ملی خود را برای این تیم به انجام رساند.

در سایر دیدارهای دوستانه دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* مقدونیه 3 - کانادا صفر

* آفریقای جنوبی صفر - ژاپن صفر

* استونی صفر - آلبانی صفر

* عربستان یک - بلاروس یک

* اسلواکی یک - آمریکا صفر

* ولز 3 - اسکاتلند صفر

* لهستان صفر - رومانی یک

* کرواسی 5 - لیختن اشتاین صفر

* سوییس صفر - نروژ یک

* ایرلند شمالی صفر - صربستان یک

* لوکزامبورگ یک - ایسلند یک

* دانمارک صفر - کره جنوبی صفر

* بلژیک 3 - مجارستان صفر

* ایتالیا صفر - هلند صفر