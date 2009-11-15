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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۹:۲۹

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عبدی "مشدی عباد" را در سالن تیم فوتبال پیروزی به صحنه می‌برد

عبدی "مشدی عباد" را در سالن تیم فوتبال پیروزی به صحنه می‌برد

اکبر عبدی قصد دارد نمایش "مشدی عباد" را در سالن متعلق به باشگاه ورزشی پیروزی تهران به صحنه ببرد.

این کارگردان و بازیگر با سابقه تئاتر در این باره به خبرنگار مهر گفت: آرزو دارم نمایش "مشدی عباد" را اجرا کنم. در حال حاضر با سالنی متعلق به باشگاه ورزشی پیروزی تهران وارد مذاکره شده‌ایم و با فردی که قرار است این سالن را اجرا کند قراردادی دو ساله برای اجرای نمایش "مشدی عباد" منعقد می‌کنیم.

عبدی افزود: باید وضعیت سالن بررسی شود و در آن فضایی برای اجرای تئاتر فراهم شود تا بتوانم نمایش را اجرا کنم. قصد دارم نمایش را به صورت موزیکال در دو اجرا به زبان‌های آذری و فارسی به صحنه ببرم.

داستان "مشدی عباد" یک قصه فولکوریک از کشور آذربایجان است که حدود 80 سال پیش با کارگردانی مرحوم صمد صباحی و بازی مرحوم صفر پوری و علی تابش فیلمی از ٱن ساخته شد.

 

کد مطلب 983359

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