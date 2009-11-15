این کارگردان و بازیگر با سابقه تئاتر در این باره به خبرنگار مهر گفت: آرزو دارم نمایش "مشدی عباد" را اجرا کنم. در حال حاضر با سالنی متعلق به باشگاه ورزشی پیروزی تهران وارد مذاکره شده‌ایم و با فردی که قرار است این سالن را اجرا کند قراردادی دو ساله برای اجرای نمایش "مشدی عباد" منعقد می‌کنیم.

عبدی افزود: باید وضعیت سالن بررسی شود و در آن فضایی برای اجرای تئاتر فراهم شود تا بتوانم نمایش را اجرا کنم. قصد دارم نمایش را به صورت موزیکال در دو اجرا به زبان‌های آذری و فارسی به صحنه ببرم.

داستان "مشدی عباد" یک قصه فولکوریک از کشور آذربایجان است که حدود 80 سال پیش با کارگردانی مرحوم صمد صباحی و بازی مرحوم صفر پوری و علی تابش فیلمی از ٱن ساخته شد.