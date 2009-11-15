صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی در مراسم رونمایی از دسته چک بانک توسعه تعاون در حاشیه نشست مدیران کل تعاون استانها در تبریز، ترویج تعاون را مقوله ای تخصصی دانست و گفت: سیاستهای اصل 44 به موضوع تعاون به عنوان نقطه ثقل اقتصاد پرداخته است.

وزیر تعاون ضعفهای اطلاع رسانی و توجهات ویژه به بخش تعاون در گذشته را یکی از دلایل عقب ماندگی بخش تعاون دانست و اظهار داشت: عده ای تصور می کنند قانون اصل 44 در مهمترین بخش خود به خصوصی سازی پرداخته است ولی باید بدانیم مهمترین بخش اصل 44 تعاونیها هستند.

وی فرهنگ سازی در زمینه توسعه بخش تعاون را یکی از نیازهای ضروری دانست و افزود: اشتغال و توانمندسازی مردم یکی از مقوله هایی است که توسط بخش تعاون دنبال می شود. البته در این رابطه پرداخت تسهیلات به افرادی که توان ایجاد شغل را ندارند مد نظر نیست.

وزیر تعاون اشتغال و مسکن را دو بخش مهم و پرهزینه از زندگی مردم دانست و خاطر نشان کرد: دستیابی به این دو ضرورت نیازمند گامهای اساسی است که بخش تعاون می تواند کمکهای فراوانی را بدهد به شرط اینکه در راستای حل مشکلات آسیب شناسی انجام شود تا اقدامات بر اساس نیازها صورت گیرد.

عباسی وزارت تعاون را یکی از وزارتخانه های با ثبات در دولت نهم و دهم دانست و اظهار داشت: توسط کل شبکه بانکی تاکنون حداکثر 700 میلیارد تومان تسهیلات به تعاونیها داده شد به نحوی که صندوق تعاون سابق توانست به تنهایی حدود 1500 میلیارد تومان تسهیلات بپردازد که این مسئله به خوبی لزوم وجود یک بانک تخصصی را برای بخش تعاون می نمایاند.

وی نقش بانک توسعه تعاون را با صندوق تعاون سابق متفاوت دانست و خاطر نشان کرد: تعاون وارد مراحل جدید شده است به نحوی که در دولت گذشته بیشتر سعی در فرهنگ سازی بود که هم اکنون شتاب بخشی در توسعه تعاونیها مد نظر ما است.

وزیر تعاون پرداخت سهام عدالت به 42 میلیون نفر از مردم در قالب تعاونیهای مربوطه را بسیار با اهمیت دانست و تصریح کرد: در این رابطه توانمند سازی اعضای تعاونیها نیز از اولویتها محسوب می شود.

عباسی به تدوین قانون تعاون در مراحل نهایی خبر داد و بیان داشت: به زودی کانون تعاونگران برتر و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون را تاسیس خواهیم کرد که هم اکنون اساسنامه صندوق ضمانت نیز در هیئت دولت به تصویب رسیده است.

همچنین در حاشیه این مراسم اولین دسته چک بانک توسعه تعاون به نام محمد عباسی صادر و به وی تحویل شد.

وزیر تعاون اظهار داشت: از مدیر عامل بانک توسعه تعاون درخواست شد تا برای پرداخت تسهیلات به همکاران فعال در حوزه بانک تسهیلاتی پرداخت شود. دستورالعملهای اعتباری بانک نیز باید طی یک برنامه مشترک بین وزارت تعاون و بانک حداکثر تا ماه آینده تدوین شود.