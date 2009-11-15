تور مازندران اواخر آذرماه برگزار می شود/ اعلام آمادگی 4 تیم خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره مسابقات تور بین المللی دوچرخه‌سواری مازندران، یادواره سرداران و 10 هزار شهید این استان از تاریخ 20 لغایت 23 آذرماه برگزار می شود. برنامه این تور بین المللی به شرح زیر است:

جمعه - 20/9/88

مسابقه پرولوگ (رده بندی): در مسیر بلوار خزرآباد ساری (ساعت 13:30 - رشته تایم تریل انفرادی)

شنبه - 21/9/88

مرحله اول: در مسیر ساری - بابلسر (ساعت 9:30 - رشته استقامت جاده)

یکشنبه - 22/9/88

مرحله دوم: در مسیر بابلسر - نوشهر (ساعت 9:30 - رشته استقامت جاده)

دوشنبه - 23/9/88

مرحله سوم: در مسیر نوشهر - رامسر(ساعت 9:30 - رشته استقامت جاده)

برای حضور در شانزدهمین دوره مسابقات تور بین المللی دوچرخه‌سواری مازندران تاکنون تیم‌های خارجی ارمنستان، گرجستان، بحرین و بلغارستان اعلام آمادگی کرده‌اند. ضمن اینکه 9 تیم داخلی پتروشیمی تبریز، ترافیک تهران، مس کرمان، شهرداری مهریز، شهر سالم مشهد، شهرک‌های صنعتی همدان، کوه شکن مازندران و نوسازی مدارس زنجان در این تور حضور خواهند داشت.

طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته، ورود تیم‌های خارجی به شهر ساری در روز چهارشنبه 18/9/88 خواهد بود و تیم‌های داخلی هم صبح روز 19/9/88 وارد این شهر می شوند.

ضمن اینکه "مالدن دورلن" از کرواسی نماینده و ناظر اتحادیه جهانی (UCI) در شانزدهمین دوره مسابقات تور بین المللی دوچرخه‌سواری مازندران خواهد بود.

گفتنی است تور بین المللی دوچرخه‌سواری مازندران تنها تور بین المللی در قاره آسیا به حساب می آید که در رده جوانان برگزار می شود.