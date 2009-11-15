افتتاح تونل توحید در عید غدیر خم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف افزود: با این حجم عملیاتی می‌توان ادعا کرد در تاریخ فعالیت شهرداری، تونل توحید از نظر هزینه صرف شده، سرعت پیشرفت کار، مسائل فنی، کیفیت طراحی، شرایط ایمنی و میزان عملیات عمرانی بی‌نظیر بوده و بزرگترین پروژه شهری پایتخت به حساب می‌آید.

شهردار تهران بیان داشت : مقایسه تونل توحید و برج میلاد با یکدیگر درست نیست زیرا این تونل یک پروژه منحصر به فرد بوده و در کشور دومی ندارد. درواقع برج میلاد را فقط می‌توان با سایر برج‌های مخابراتی دنیا مقایسه کرد، اما تونل توحید به لحاظ سازه‌ای یک کار تونلی محسوب شده که مورد مشابه دارد.

وی ادامه داد: البته با این حجم عملیاتی می‌توان به یقین ادعا کرد در تاریخ فعالیت شهرداری‌های کل کشور، تونل توحید از نظر هزینه صرف شده، سرعت پیشرفت کار، مسائل فنی، کیفیت طراحی، شرایط ایمنی و میزان عملیات عمرانی بی‌نظیر بوده و بزرگ‌ترین پروژه شهری پایتخت به حساب می‌آید.

مشکل شهر تهران این است که زیر سطح آن هیچگاه ساخته نشده است، اما ما مصمم بوده و هستیم که استانداردهای روز دنیا را در مورد پایتخت اعمال کنیم شهردار تهران

قالیباف در خصوص این که آیا ساخت تونل در تهران را ادامه می دهید گفت: در دنیا نگاه مدیران امور شهری به افزایش میزان آسایش و رفاه مردم در کلانشهرها معطوف است و یکی از شاخصه‌های اندازه‌گیری آسایش شهروندان، میزان سازه‌های زیرسطحی است. این تاسیسات شامل تونلهای حمل و نقلی یا همان مترو، شبکه جمع‌آوری فاضلاب، شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی، کانالها و ... بوده و هرگاه زیرسطح یک شهر به اندازه کافی و استاندارد ساخته شده باشد، زندگی و حمل و نقل در روی سطح شهر به آسانی صورت خواهد پذیرفت.

شهردار تهران افزود: مشکل شهر تهران این است که زیر سطح آن هیچگاه ساخته نشده است، اما ما مصمم بوده و هستیم که استانداردهای روز دنیا را در مورد پایتخت اعمال کنیم. به طور مثال با احداث 350 کیلومتر شبکه جمع‌آوری آبهای سطحی، میزان آب‌گرفتگی معابر نسبت به سال‌های نه چندان دور گذشته بسیار کمتر شده و در حوزه آبگیری سطح شهر، آرامش بیشتری نصیب حال شهروندان شده است، ضمن اینکه ترافیک ناشی از آب‌گرفتگی‌ها هم کاهش پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: ما هیچگاه مبحث «تونلینگ» را در شهر تهران متوقف نخواهیم کرد و با علم به مشکلات احتمالی موجود، به رسالتی که داریم فکر کرده و جهت رفاه حال تهرانیها، ناملایمات و سختیها را به جان می‌خریم.

شهردار تهران در خصوص عمده مشکلات مربوط به این پروژه اظهارداشت: رفع معارضین تاسیساتی و ملکی و تجهیز کارگاهها از جمله مراحل سخت پروژه بود که زمان زیادی از ما گرفت، اما در طول طرح نیز استقرار 5200 نفر کارگر و فراهم ساختن محل استراحت برای آنان واقعا دشوار بود. این میزان جمعیت به اندازه ساکنان یک شهرک بوده و اداره کردن، اسکان دادن و رفع مایحتاج آنان کاری اساسی را می‌طلبید که خوشبختانه انجام شد. البته سالهای پیش مشکل تامین سیمان، آرماتور، ورود تجهیزاتی چون جت‌فن‌ها به دلیل تحریم اقتصادی وجود داشت که به مرور زمان بر همه آنها غلبه کردیم.

قالیباف ادامه داد: هیچ پروژه‌ای در سطح شهر تهران نیست که متوقف شده و یا سرعت آن کاهش یافته باشد، کما اینکه ما تونل صدر، نیایش و تونل امیرکبیر را در طول ساخت تونل توحید آغاز و پل روشندلان را نیز افتتاح کرده‌ایم. اما قبول دارم که سرعت کار در تونل توحید بیش از سرعت پیشرفت سایر پروژه‌های شهری بوده و دلیل آن هم گماردن سه شیفت کارگر در جبهه‌های کاری مختلف پروژه تونل توحید بوده است نه کم‌کاری در سایر پروژه‌های شهری.

درواقع اولویت ما در حال حاضر اتمام مراحل ساخت تونل توحید است چراکه اهمیت آن بسیار زیاد بوده و با اتصال بزرگراههای چمران و نواب به یکدیگر، مشکلات ترافیکی عدیده‌ای را از روی دوش تهران برمی‌دارد.

شهردار پایتخت در خصوص پیشرفت این طرح تصریح کرد: پیشرفت کار در مجموع خوب بوده و ما انشاءالله روز عید غدیر خم، عیدی مناسبی به مردم تهران خواهیم داد. اما در مجموع هیچگاه نمی‌توان ادعا کرد پروژه‌های این‌چنینی با رضایتمندی صددرصدی همراه است، چراکه برخی مشکلات غیر قابل پیش‌بینی و نیز محدودیت‌های ناخواسته، شرایط کار را سخت کرده و مسیر پیشرفت پروژه را با فراز و نشیبهایی همراه می‌سازد.