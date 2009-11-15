مردم با 18 میلیون تومان صاحب مسکن می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی امروز در حاشیه نشست مدیران کل تعاون استانها در تبریز در جمع خبرنگاران تاسیس بانک توسعه تعاون را از آخرین اقدامات دولت نهم اعلام کرد و گفت: پس از تشکیل بانک یکی از مهمترین اقدامات ایجاد سامانه الکترونیکی بانک توسعه تعاون با نام اختصاری سمات است.

وزیر تعاون واگذاری دسته چک به تعاونگران و متقاضیان فعالیت در بانک توسعه تعاون را یکی از ضروریات و تکمیل کننده زنجیره فعالیت تعاونی دانست و افزود: 70 درصد از تسهیلات بانک توسعه تعاون به تعاونیها پرداخت می شود. اقتصاد تعاونی در راستای توزیع فرصت ها و شکل گیری تعاونیها به واسطه سیاستهای اصل 44 دنبال می شود.

وی درخصوص طرح مسکن مهر نیز اظهاراتی داشت و افزود: این یک باور عمومی است که مسکن مهر توانست از رشد فزاینده قیمتها جلوگیری کند به نحوی که هم اکنون در بسیاری از استانها هزینه های مسکن کاهش یافته و این طرح به مردم کمک کرد تا بتوانند خانه دار شوند.

عباسی از تامین زمین ساخت برای یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی خبر داد و اظهار داشت: از طریق سیستم بانکی دولت 15 میلیون تومان هم تسهیلات پرداخت می کند و به نظر می رسد در فرایند مسکن مهر 2 میلیون نفر واجد شرایط بتوانند از این تسهیلات برخوردار شوند.

وزیر تعاون از آماده سازی 470 هزار واحد مسکونی سخن گفت و بیان داشت: یک سوم واجدین شرایط در حال حاضر از موقعیت ساخت واحدهای مسکونی خود مطلع شده اند. ضمن اینکه بسیاری از پروژه ها نیز در حال ساخت و برخی نیز افتتاح شده اند.

وی تصمیم اخیر شورای عالی مسکن را یک اقدامی برای کمک به تعاونیها در جهت ایجاد ظرفیت ساخت مسکن در کشور دانست و خاطر نشان کرد: دولت قرار است به مردم کمک کند تا آنها بتوانند صاحب مسکن شوند. در این زمینه افزایش آورده متقاضیان مطرح نیست.

عباسی از قرارداد ساخت در برخی از پروژه ها خبر داد و گفت: برخی از پروژه ها هم اکنون با متری 230 هزار تومان قرارداد ساخت منعقد کرده اند که در این رابطه می توان با 18 میلیون تومان صاحب مسکن شد. افرادی که بخواهند امکانات بیشتر و فضاهای بهتری را در واحدهای مسکونی خود داشته باشند با هزینه بیشتری بپردازند.

وزیر تعاون در خصوص میزان انصراف ها نیز با عدم پذیرش این مسئله گفت: انصراف زمانی اتفاق می افتد که فرد سرمایه گذاری انجام داده باشد ولی وقتی در طرح مسکن مهر زمین از سوی دولت واگذار می شود بنابراین افرادی که به هر دلیلی تصمیم به عدم حضور در پروژه را بگیرند به منزله انصراف نخواهد بود.

وی تصور برخی از افراد مبنی بر اینکه دولت قرار است برای آنها خانه بسازد را اشتباه دانست و تاکید کرد: هم اکنون به مدیران تعاون در استانها ابلاغ شد تا افرادی که در حال حاضر واجد شرایط مسکن مهر هستند و امکان حضور در پروژه را ندارند، بتوانند در فرصت آینده از این امکانات استفاده کنند. در این رابطه زمین به نام افراد ثبت می شود.

عباسی تاکید کرد: همه باید بدانند که در حال حاضر طرح مسکن مهر ادامه دارد و نه تنها متوقف نمی شود بلکه دولت حمایتهای خود را نیز ادامه می دهد ولی برای افرادی که بخواهند مشارکت داشته باشند.