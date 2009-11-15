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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۴۶

کارگاه آموزشی GIS و امنیت در نسل آتی مخابرات برگزار می شود

کارگاه آموزشی GIS و امنیت در نسل آتی مخابرات برگزار می شود

مرکز تحقیقات مخابرات ایران در نهمین نمایشگاه ایران تله کام 2009 اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در زمینه GIS و امنیت در شبکه های نسل آتی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مرکز در دهمین نمایشگاه تله کام که از 30 آبان تا 3 آذر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود، علاوه بر معرفی دستاوردهای علمی مرکز، 7 کارگاه آموزشی نیز در روزهای اول و دوم آذرماه برگزار خواهد کرد.

این کارگاهها شامل تجزیه و تحلیل ساختارها و مدل در شبکه VOIP، امنیت در شبکه های نسل آتی (NGN)، تضمین امنیت مبتنی بر استاندارد معیارهای مشترک، نیازمندیهای مربوط به ارائه سرویس های فناوری اطلاعات مکان محور (GIS) در بستر وی (Web GIS)، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی کشور و شبکه های دسترسی نوری نسل جدید FTTX است.

مرکز تحقیقات مخابرات ایران در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای علمی، تخصصی خود در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات و طرحها و پروژه های نهایی شده را به همراه موضوعاتی چون برون سپاری پروژه های پژوهشی، حمایت های مرکز از دانشگاهها، معرفی توانمندیهای مرکز در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی، مرکز داده (IDC) و انتقال دانش فنی پروژه های ارائه می دهد.

کد مطلب 983374

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