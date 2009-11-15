تحلیل آرای پل تیلیش در مورد مدرنیته

به گزارش خبرگزاری مهر، رابطه میان دین و فرهنگ مدرن مساله‌ای مناقشه برانگیز در الهیات مسیحی است.

فرانسیس ییب در کتاب "سرمایه‌داری به مثابه دین؟" تفسیر پل تیلیش از مدرنیته و نفوذ سرمایه‌داری را مورد بررسی قرار می‌دهد.

نویسنده در این کتاب بسترهای فکری تیلیش که مرتبط با نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت است را نقد و بررسی می کند

تیلیش زمانی که به ایالات متحده امریکا سفر می‌کند تمرکز خود را بر ابعاد فرهنگی سرمایه‌داری می‌گذارد و مفهوم "مدرنیته فرهنگی" را به کار می‌برد.

پل تیلیش الهی دان و فیلسوف آلمانی در دانشگاه های برلین، توبینگن، هال برسلاو، به تحصیل پرداخت و در ۱۹۱۰ سال از دانشگاه برسلاو دکترای فلسفه و در ۱۹۱۲ از دانشگاه هال لیسانس الهیات گرفت. از ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۳ الهیات و فلسفه را در دانشگاههای برلین، ماربورگ، درسدن، لایپزیک و فرانکفورت تدریس کرد.

با قدرت گرفتن حزب نازی از مقام استادی دانشگاه برکنار شد و در سال ۱۹۳۳ به آمریکا مهاجرت کرد. مهمترین آثار تیلیش عبارتند از: الهیات نظام مند، دین چیست؟، شجاعت بودن و پویایی ایمان.





