تمام ساخت و سازها باید از فیلتر نظام مهندسی عبور کند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، علی حیدری صبح یکشنبه در جمع شهرداران استان با اشاره به وجود برخی نیروهای غیر متخصص در شهرداریها، افزود: از این پس باید تمام مراحل برای جذب نیروهای متخصص در شهرداریها براساس قانون صورت پذیرد.
وی همچنین یادآور شد: مشکل سازمان همیاری شهرداریهای استان رفع شده و همچنین در خصوص تهیه ماشین آلات شهرداریها کارهایی انجام گرفته و این مشکل هم رفع شدنی است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: شهرداران استان علاوه بر خدمات رسانی باید برای درآمدزایی شهروندان برنامه ریزی کنند.
قوام نوذری، شناخت نیازهای روزمره و آتی زندگی شهری و با آینده نگری برنامه ریزی کردن برای افق دراز مدت و سیاست گذاری برای مدیریت شهری را وظیفه شوراها و شهرداران دانست و تصریح کرد: نیاز اولیه برای خودکفایی شهرداری ها داشتن منابع انسانی کارآمد، متخصص و آشنا به امور اقتصادی و برنامه ریزی است.
وی افزود: اکثر شهرهای این استان کوچک و پایه شهری آنها از اکنون آغاز شده و باید توجه داشت که یک شهر رشد و توسعه آن در همه جنبه ها و ابعاد مختلف برای آینده، بستگی به شکل گیری اولیه در بنای هسته شهری آن دارد.
نوذری با اشاره به تفویض اختیارات امور شهرداری ها از وزارتخانه ها به استانداران، بیان داشت: معاون هماهنگی امور عمرانی، معاون برنامه ریزی استانداری، شورای فنی و نظام مهندسی استان بیش از گذشته با شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی برای رفع مشکلات در پیشبرد امور شهری و نظارت کامل بر فعالیتهای شهرداران، ناظران و پیمانکاران همکاری و هماهنگی داشته باشند.
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