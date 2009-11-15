اوباما وعده کاهش کسری بودجه آمریکا را داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "باراک اوباما" روز یکشنبه در حاشیه نشست سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا-اقیانوس آرام (اپک) در سنگاپور اعلام کرد که درصدد کاهش بدهی های دولت آمریکا است.

همچنین کاخ سفید پیش بینی کرده است کسری بودجه آمریکا در سال مالی 2010 به یک تریلیون و 502 میلیارد دلار می رسد.

وی همچنین به رهبران آسیا-اقیانوس آرام گفت که دولت "جرج بوش" رئیس جمهوری سابق آمریکا با کسری بودجه بیش از یک تریلیون دلار و وضعیت بد اقتصادی همراه شده بود و به همین دلیل دولت کنونی با چالشهای متعدد مواجه است.

اوباما در ادامه تاکید کرد: ما نمی توانیم همان سیاست های پیشین را که منجر به رکود جهانی و رشد نامتوازن اقتصادی شده است، دنبال کنیم.

کسری بودجه چالش بزرگی برای دولت اوباما و کنگره آمریکا به شمار می رود چرا که با وجود تزریق میلیاردها دلار به بازار آمریکا کماکان اقتصاد این کشور در حالت رکود قرار دارد.

کارشناسان بودجه 2009 را سالی سیاه برای بازار کار در آمریکا می بینند و پیش بینی می کنند تا پایان سال میزان بیکاری تا ده درصد افزایش یابد.