روایتی از مشکلات حوزه مسکن لرستان/تعیین تکلیف بیمارستانهای 17 ساله

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، احمد رضا غلامی که خود را برای سوالات سخت خبرنگاران آماده کرده بود ترجیح داد تا نخستین نشست خبری در طول مدت تصدی اش را در محل بیمارستان در دست احداث شهید رحیمی برگزار کند تا در سرمای پاییز خرم آباد خبرنگاران نوشتن با طعم سرما را تجربه کنند و به شوخی از رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان سوال کنند که آیا این محل که برای نشست در نظر گرفته شده، سردخانه بیمارستان شهید رحیمی نیست؟!

به هر حال سردی هوا را می شد با حضور پرشمار خبرنگاران که موجب گرم شدن جلسه مطبوعاتی شده بود را جبران کرد تا رئیس سازمان مسکن که تاکنون نشستی با این وسعت نداشته باشد خود را آماده حملات تند نقدهای خبرنگاران کند.

البته آنچه برای ما جالب بود این بود که احمدرضا غلامی که گویا تاکنون حضور در نشستهای خبری را تجربه نکرده بود با حسن نیت برای "جانماندن" خبرنگاران هنگام صحبت های خود آنقدر شمرده و آرام حرف می زد که یکی از خبرنگاران به شوخی گفت که آقای مدیرکل در حال املا گفتن برای خبرنگاران است.

جلسه خبری رئیس سازمان مسکن و شهرسازی لرستان که به محلی برای طرح انتقادات صریح خبرنگاران تبدل شده بود با درد دلهای احمد رضا غلامی در ابتدای صحبتهای خود آغاز شد.

چالش بدهی میلیاردی، کمبود نیروی متخصص و زمین؛ درد دلهای رئیس سازمان مسکن

وی سخنان خود را اینگونه شروع کرد که به نظر من در کارهای اجرایی باید کمتر حرف زد و بیشتر کار کرد.

وی با بیان اینکه هرگاه سیاستها را تبدیل به برنامه و برنامه ها را به پروژه تبدیل کردیم و آنها را به نقاط مطلوب رساندیم باید با مردم حرف زد، گفت: این سازمان در ابتدای ورود بنده دارای مشکلات و معضلات فراوانی بود و کمبود نیروی متخصص در سازمان، بدهکاری 20 میلیاردی سازمان، عدم وجود منابع زمین و..... از جمله این مشکلات بود.

غلامی با اشاره به مشکل کمبود نیروی متخصص در سازمان مسکن و شهرسازی لرستان عنوان کرد: زمانی که مسئولیت این سازمان به من محول شد بیش از 56 درصد از پستها در این سازمان بلاتصدی بود.

وی با بیان اینکه 44 درصد از پستهای سازمان بلاتصدی بود، یادآور شد: همچنین 70 درصد از نیروی انسانی شاغل در این سازمان در حوزه های پشتیبانی مشغول به کار بودند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با بیان اینکه در زمان ورود به سازمان اعتقاد داشتم که سازمان به نیرو و کادر فنی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه در آن زمان لرستان در بین سایر استانهای کشور از بدترین شرایط برخوردار بود.

غلامی با اشاره به عملکرد خود در زمان تصدی در پست ریاست سازمان مسکن و شهرسازی در مقابله با مشکل کمبود نیروی متخصص گفت: به لطف خدا در سال گذشته 25 جوان تحصیل کرده و توانمند استان پس از بررسی ها و عبور از فیلترهای متعدد به جمع نیروهای شاغل در این سازمان اضافه شدند.

وی یادآور شد: همچنین در سال جاری تعداد 16نیروی متخصص دیگر در سازمان مسکن و شهرسازی استان استخدام شدند.

شاکیانی که حکم قضایی گرفتند / بدهی 20 میلیاردی سازمان مسکن و شهرسازی لرستان

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با اشاره به مشکل و معضل بدهکاری این سازمان، خاطرنشان کرد: از دیگر مشکلات موجود در ان زمان بدهکاری 20 میلیاردی این سازمان بود.

غلامی با بیان اینکه در زمینه بدهکاری های سازمان متاسفانه شکایات متعدد و دعاوی زیادی هم در محاکم قضایی لرستان و هم در دیوان عدالت اداری علیه سازمان در جریان بود، یادآور شد: با پیگیری ها، برنامه ریزی ها و ایجاد منابع تامین اعتبارات مربوطه را در دستور کار قرار دادیم.

وی یادآور شد: در طول دوسال گذشته تا به امروز بیش از شش میلیارد تومان از اعتبارات وزارت مسکن و شهرسازی را برای اولین بار اخذ و بین صاحبان حق و حقوق که عمدتا دارای اجرایه های قضایی بودند، تقسیم شد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با بیان اینکه امکان پرداخت بخش دیگری از بدهکاری های این سازمان را با ایجاد منابع جدید و ارزش افزوده برای اراضی دولتی فراهم کرده ایم، خاطرنشان کرد: همچنین بخش های دیگر را تعیین تکلیف و پرداخت و یا فرصت پرداخت این بدهکاری ها در مدت زمان بیشتری را در دستور کار قرار داده ایم.

غلامی با اشاره به اینکه هم اکنون این سازمان بیش از 14 میلیارد تومان بدهکار است، خاطرنشان کرد: عدم وجود منابع زمین از دیگر مشکلات و معضلات موجود در این سازمان بود.

وی بیان داشت: در گذشته طبق صورت جلسه ای که بین معاون سیاسی وقت، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی وقت و مدیرکل بنیاد مسکن تنظیم شده بود باید برای ایجاد 500 واحد مسکونی در شهرهای لرستان زمین محیا می شود که متاسفانه این زمین وجود ندارد و یا اگر هم وجود دارد متناسب با این کار نیست.

مشکلات مالی گریبانگیر سازمان مسکن لرستان

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با بیان اینکه باید بدون تعارف بگویم که در حال حاضر کفگیر این سازمان در زمینه تامین زمین در سایر بخش ها به ته دیگ رسیده است، خاطرنشان کرد: امروز فقط در قالب طرح مسکن مهر بیش از 300هکتار زمین تامین و تحویل تعاونیها و متقاضیان شده است.

غلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار پرونده های این سازمان در دیوان عدالت در چند سال گذشته، بیان داشت: متاسفانه در چند سال گذشته بیش از 126پرونده علیه سازمان مسکن و شهرسازی طرح دعوی شده بود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این زمینه، گفت: با پیگیری های صورت گرفته بیش از 67 پرونده مختومه و حکم بیش از 56 پرونده دیگر به نفع دولت صادر شده است.

وی یادآور شد: همچنین حکم 13 پرونده دیگر نیز علیه دولت صادر شد و 59 پرونده دیگر نیز هم اکنون مفتوح و در حال رسیدگی است.

چرا رئیس سازمان مسکن لرستان بیشتر روزهای هفته در تهران است؟

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با بیان اینکه یکی از اتهامات من در حال حاضر این است که زیاد به تهران مسافرت می کنم، عنوان کرد: دستگاهی که بیش از 126 پرونده علیه آن مطرح است مدیر آن باید شب و روز در رفت و آمد بین دیوان عدالت و دستگاه قضایی باشد.

غلامی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد اینکه مگر شما کارشناس حقوقی ندارید که خودتان این کارها را انجام می دهید، گفت: مقیاس پرونده ها به گونه ایست که به رغم پیگیری های کارشناس حقوقی و وکلای سازمان لازم است که شخص رئیس سازمان نیز بر همه این زمینه ها اشراف داشته باشد.

بیمارستانهایی که به عمر بیماران کفاف نمی دهد!

وی با اشاره به پروژه های بیمارستانی زیر نظر این سازمان خاطرنشان کرد: بیمارستان شهرستان الشتر را در دهه فجر سال گذشته بعد از 17سال به دانشگاه علوم پزشکی تحویل دادیم.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با بیان اینکه کار ساخت بیمارستان شهرستان پلدختر به اتمام رسیده است، عنوان کرد: ظرف یک ماه آینده این بیمارستان تحویل دانشگاه علوم پزشکی خواهد شد.

غلامی همچنین با اشاره به فعال کردن پروژه بیمارستان الیگودرز بعد از 17 سال در دو سال اخیر، بیان داشت: این بیمارستان در حال حاضر بیش از 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه همچنین تاکنون بیش از 13میلیارد هزینه برای بیمارستان شهید رحیمی شهرستان خرم آباد صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: در سال جاری بیش از هشت میلیارد تومان دیگر نیز برای تکمیل این بیمارستان تخصیص یافته است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با اشاره به اینکه بیمارستان شهید رحیمی شهرستان خرم آباد دارای 242 تخت است، ابراز امیدواری کرد که بزرگترین بیمارستان غرب کشور تا تیرماه سال 89 به بهره برداری برسد.

خبرنگاران که با وجود سرد بودن هوا تازه گرم شده بودند و انتقاداتشان تازه "گل" کرده بود با اغلام اینکه زمان صرف ناهار است، دست از پرسیدن برداشتند و پس از صرف غذا در همان فضای سرد، به محل پروژه مسکن مهر خرم آباد برده شدند تا بازهم انتقادات در زمینه کندی روند کار مسکن مهر لرستان ادامه یابد.

روند مسکن مهر در لرستان دیر شروع شد / ناهماهنگی در حوزه مسکن مهر

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفت: روند مسکن مهر در لرستان دیر شروع شد و ناهماهنگی هایی در این زمینه وجود داشت ولی با حذف تعاونیها و محول شدن کار به سازمان مسکن روند کار در دو ماه اخیر مطلوب است.

احمدرضا غلامی با بیان اینکه دولت به طور کامل ساخت مسکن مهر را به وزارت مسکن و شهرسازی محول کرده است، خاطرنشان کرد: سازمان مسکن و شهرسازی در تمام استانها مامور شده اند با کار کارشناسی وظیفه هدایت، نظارت و تسریع در کار ساخت مسکن مهر را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه وزارت تعاون، تعاونی جدیدی را برای مسکن مهر تشکیل نخواهد داد، بیان داشت: در حال حاضر بیش از پنج هزار و 200 واحد مسکونی در فاز اول برای شهرستان خرم آباد پیش بینی شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با اشاره به مساحت زمین اختصاص یافته در شهرستان خرم آباد، خاطرنشان کرد: برای ساخت مسکن مهر در این شهرستان 170 هکتار پیش بینی شده که 60 هکتار از این زمینها قابلیت تفریحی و توریستی دارد.

غلامی با تاکید بر اینکه هدایت، نظارت و کار فنی ساخت مسکن مهر بر عهده سازمان مسکن و شهرسازی است، عنوان کرد: کنترل حسابها و ساماندهی متقاضیان بر عهده سازمان تعاون است.

وی با اشاره به اینکه کار ساخت شش هزار و 70 واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر در شهرستان بروجرد در دست اجرا است، بیان داشت: این تعداد واحد مسکونی در 65 هکتار زمین ساخته می شود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان یادآور شد: همچنین در قالب طرح مسکن مهر در شهرستان پلدختر بیش از 840 واحد مسکونی در حال ساخت است.

غلامی با اشاره به کار ساخت مسکن مهر در دیگر شهرستانهای استان گفت: عملیات ساخت 1300 واحد مسکونی در شهرستان الیگودرز، سه هزار واحد در شهرستان درود و 800 واحد مسکونی در شهرستان کوهدشت شروع شده است.

وی یادآور شد: مشکل تامین زمین مسکن مهر در شهرستان الشتر نیز رفع شده است.

به هر حال با وجود اینکه شاید دیگر خبرنگاران برای تشکیل جلسه سازمان مسکن آن هم در محل پروژه های عمرانی در فصل های پاییز و زمستان بی صبری نکنند ولی بازدید نزدیک از مشکلات حوزه کار عمرانی شاید تجربه ای بود که همه خبرنگاران به ذهن خود خواهند سپرد.

امید می رود باتوجه به دغدغه های مردم لرستان در زمینه مسکن مهر و بیمارستانهای نیمه کاره روند ساخت این پروژه در لرستان تسریع پیدا کند.