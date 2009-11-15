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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۱۳

هاآرتص :

سارکوزی خواستار برگزاری نشست سازش خاورمیانه در فرانسه است

سارکوزی خواستار برگزاری نشست سازش خاورمیانه در فرانسه است

به نوشته یک روزنامه عبری، رئیس جمهور فرانسه به منظور خارج کردن روند صلح خاورمیانه از بن بست موجود خواستار برگزاری نشستی با این موضوع در پاریس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتص در ادامه مطلب خود به دیدار "نیکلا سارکوزی" با "بنیامین ننتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی، "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان و "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه در هفته گذشته اشاره کرده و می نویسد : موضوع برگزاری نشست صلح خاورمیانه در فرانسه در دیدار سارکوزی با این افراد طرح شد و آنها مخالفتی با این موضوع نداشتند.

اما با این وجود نتانیاهو از اظهارات چند روز قبل "برنار کوشنر" وزیر خارجه فرانسه مبنی بر اینکه "تمایل اسرائیل برای صلح کم رنگ شده" انتقاد کرد.

سارکوزی در حالی خواستار برگزاری اجلاس صلح خاورمیانه در فرانسه است که بر اساس تاریخ از پیش تعیین شده روسیه نیز در اواخر سال جاری میلادی میزبان نشست مشابهی است.

در همین رابطه سارکوزی در دیدار با "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر در تیرماه سال جاری پیشنهاد مشابهی را مطرح کرده بود.

کد مطلب 983387

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