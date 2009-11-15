اعضای شورای فرهنگی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این احکام، خلیل علی ‌محمدزاده - معاون فرهنگی و دبیر شورا، حجت الاسلام طیبی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، مهرداد نوابخش - معاون دانشجویی، مجید توسلی - عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات و مهدی صیاد شیرازی - مسئول بسیج دانشجویی واحد و عالیه نوری - دانشجوی دکتری رشته عرفان و الهه زارع - دبیر تشکل دانشجویی "ابداع" به مدت دو سال در این شورا حضور دارند.

شورای فرهنگی دانشگاه بالاترین مرجع تصمیم گیری و نظارت بر فعالیت های فرهنگی دانشگاه آزاد است و در اولین جلسه دوره جدید در حضور مشاور عالی ریاست دانشگاه، وظایف، مسئولیتها و مأموریتهای شورای فرهنگی بازخوانی و مقرر شد مطابق ضوابط و آیین ‌نامه های شورای عالی انقلاب فرهنگی و با کیفیت بهتر و مشارکت بیشتر دانشجویان و اعضای هیئت علمی، فعالیتهای ‌فرهنگی دانشگاه ساماندهی شود.