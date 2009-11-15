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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۱۲

تصویربرداری فیلم "پشت نیمه شب" به نیمه رسید

تصویربرداری فیلم "پشت نیمه شب" به نیمه رسید

40 درصد از تصویربرداری فیلم تلویزیونی "پشت نیمه شب" به کارگردانی سعید اسدی و تهیه‌کنندگی حمید جمدر به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم تلویزیونی که 13 آبان کلید خورده یکتا ناصر، بهناز جعفری، رحیم نوروزی، بیوک میرزایی، قاسم زارع، سولماز حصاری، محمد ابهری، هوشنگ دیبائیان، امیر باران لویی، سپیده عنایتی، ابوالحسن مروج، فریده گل محمدی و فرحنازمنافی ظاهر بازی می‌کنند.

فیلم "پشت نیمه شب" بر مبنای فیلمنامه ناصر شاملو تهیه می‌شود و داستان شراره کیانی کارمند شرکت واردات و توزیع را روایت می‌کند که با دخترش تنها زندگی می‌کند. او طی حادثه‌ای با یک سارق روبه رو می‌شود که حوادث مختلفی را برای او  وخانواده اش رقم می‌زند.

عوامل این پروژه عبارتند از مدیر تصویربرداری: فرشاد گل سفیدی، صدابردار: کریم کاشانی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: حسین خضوعی، طراح صحنه: امیر حسین حداد، طراح لباس: عباس قلی‌زاده، منشی صحنه: افسانه قاسمی و طراح گریم: مرتضی ضرابی.

کد مطلب 983390

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