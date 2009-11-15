ناصر دهقانی تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری امروز در شمال تمام می‌شود و فردا گروه به تهران می‌آیند تا چند روز استراحت داشته باشند، چهارشنبه گروه همراه دو نابازیگر که نقش مادر و پدر خانواده را بازی می‌کنند به جنوب می‌روند.

وی ادامه داد: فیلمبرداری سکانس‌های جنوب از پنج‌شنبه شروع می‌شود، دو نابازیگر نوجوان معصومه شکوری و پیام اریس که در سکانس‌های شمال مقابل دوربین رفته‌اند، در بخش جنوب هم بازی دارند. روز اول فیلمبرداری سکانس‌هایی نزدیک پالایشگاههای نفت و منطق حفاری داریم.

این تهیه‌کننده افزود: تاخیر چند روزه‌ای که به دلیل شرایط جوی در شمال داشته‌ایم در جنوب جبران می‌کنیم و برای رساندن فیلم به جشنواره فیلم فجر مشکلی نداریم.

محمدعلی طالبی فیلم‌های سینمایی "دیوار"، "چکمه"، "تیک‌ تاک" و "کیسه برنج" را کارگردانی کرده و "دوباره پرواز کن" اولین تجربه او در سینمای دفاع مقدس است.