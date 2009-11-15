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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۰۰

پایان سکانس‌های شمال/

فیلمبرداری "دوباره پرواز کن" پنج‌شنبه در مسجد سلیمان شروع می‌شود

فیلمبرداری "دوباره پرواز کن" پنج‌شنبه در مسجد سلیمان شروع می‌شود

فیلمبرداری بخش‌ جنوب فیلم سینمایی "دوباره پرواز کن" به کارگردانی محمدعلی طالبی از پنج‌شنبه 28 آبان‌ماه در مسجد سلیمان شروع می‌شود.

ناصر دهقانی تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری امروز در شمال تمام می‌شود و فردا گروه به تهران می‌آیند تا چند روز استراحت داشته باشند، چهارشنبه گروه همراه دو نابازیگر که نقش مادر و پدر خانواده را بازی می‌کنند به جنوب می‌روند.

وی ادامه داد: فیلمبرداری سکانس‌های جنوب از پنج‌شنبه شروع می‌شود، دو نابازیگر نوجوان معصومه شکوری و پیام اریس که در سکانس‌های شمال مقابل دوربین رفته‌اند، در بخش جنوب هم بازی دارند. روز اول فیلمبرداری سکانس‌هایی نزدیک پالایشگاههای نفت و منطق حفاری داریم.

این تهیه‌کننده افزود: تاخیر چند روزه‌ای که به دلیل شرایط جوی در شمال داشته‌ایم در جنوب جبران می‌کنیم و برای رساندن فیلم به جشنواره فیلم فجر مشکلی نداریم.

محمدعلی طالبی فیلم‌های سینمایی "دیوار"، "چکمه"، "تیک‌ تاک" و "کیسه برنج" را کارگردانی کرده و "دوباره پرواز کن" اولین تجربه او در سینمای دفاع مقدس است.

کد مطلب 983393

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