به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست نخستین جشنواره وبلاگ‌نویسی ادبی "دفاع مقدس" ویژه فصل تابستان به پایان رسید و برگزیدگان این بخش نیز از سوی هیئت داوران جشنواره اعلام شد.

داوران این جشنواره با اشاره به اینکه قریب به اتفاق آثار رسیده به نوعی به کلیت جنگ و جنگ مردمی اشاره کرده و کمتر به نقش ارتش به صورت مشخص پرداخته‌اند و از آنجا که یکی از شاخصهای امتیاز دادن به آثار، موضوع اصلی قرار دادن ارتش و دلاور مردان ارتشی بوده است لذا رتبه بندی آثار برتر میسر نشده و به همین دلیل آثار برتر را به عنوان آثار قابل تقدیر اعلام کرده و البته جوایزی به صاحبان این آثار تعلق خواهد گرفت.

همچنین جشنواره در موضوعات خاطره، ترانه، متن ادبی و فتوبلاگ اثر برگزیده نداشته است.

برگزیدگان مرحله اول جشنواره مجازی ارتش جمهوری اسلامی ایران ویژه تابستان در زمینه شعر عبارتند از: مریم اسلامی با شعر "تانک واقعی"، محمد پران با شعر "قطعه شهدا"، امیر بخششی با شعر "بازمانده‌ای از لشگر محمد رسول الله، وحید طلعت با شعر "چه روزهایی".

برگزیدگان‌ در زمینه داستان و داستان کوتاه نیز عبارتند از: یوسف نیکنام با داستان "من سرباز وظیفه مسعود عزیزیان هستم"، پریا ولایتی با داستان "سوزنبان"، اکرم زیبایی با داستان "قلک".

برگزیدگان‌ در زمینه پژوهش فریبا احمدی با مقاله "جنگ نه، دفاع آری"، موسی‌الرضا حیدری با مقاله "جنگ و جهاد در اسلام" هستند.