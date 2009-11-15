اعزام کارشناسان سازمان پدافند غیر عامل به حوزه علمیه قم

به گزارش خبرنگار مهر، سردارغلام رضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل، معاونان و مشاوران این سازمان دیروز با حضور در استان قم با آیت الله شیخ جواد فاضل لنکرانی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه دیدار و با وی در خصوص مسائل سازمان پدافند غیر عامل بحث و تبادل نظر کردند.

دراین دیدار آیت الله لنکرانی ضمن مهم خواندن فعالیت سازمان پدافند غیر عامل خواستار اعزام کارشناسان این سازمان به حوزه علیمه قم برای توسعه فعالیت های پدافند غیرعامل شد. همچنین قرار شد مرکز تحقیق فقه ائمه اطهار(ع) حوزه علمیه قم با سازمان پدافند غیرعامل همکاری کند.

در این جلسه دکتر جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز گزارشی از عملکرد سازمان متبوعش ارائه کرد.