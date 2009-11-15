خادمان برگزیده حوزه نشر معرفی شدند

به گزارش خبر نگار مهر، در این مراسم اسامی خادمان برگزیده نشردر حوزه های نشر،کتابفروشی و توزیع به شرح ذیل اعلام شد:

الف: برگزیدگان عملی حوزه نشر:

دکتر جواد صفی نژاد، مولف برتر در حوزه جغرافیا (به طور مشترک)/ دکتر محمد خوانساری، مولف برتر در حوزه منطق (به طور مشترک)/ حسین استادولی، مترجم برتر در حوزه قرآن کریم/ دکتر محمود مهدوی دامغانی، مترجم برتر در حوزه تاریخ اسلام/ دکتر حاج شیخ عزیزالله عطاردی، مصحح برتر/ محمد قهرمان، شاعر برتر/ ابوالفضل حافظیان بابلی، فهرست نگار برتر/ علی رفیعی علامرودشتی، مقاله نویس برتر/ نصرت الله صمدزاده، مدیر برتر از کتابخانه (کتابخانه تخصصی جنگ)/ محمدعلی هدایت، کتابدار برتر/ علیرضا کمری، پژوهشگر برتر در حوزه تاریخ شفاهی/ دکتر صادق آیینه وند، سردبیر برتر (سردبیر نشریه نامه علوم انسانی)/ مرتضی سرهنگی، ناظر و مدیر علمی برتر (مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری).

ب: برگزیدگان فنی حوزه نشر:

ناشران برتر:

محمود مکاری میری، مدیر انتشارات امیری، تهران/ رسول داد مهر، مدیر انتشارات چاپخش، تهران/ مجتبی صبوری، مدیر انتشارات زیتون، تهران/ هاشم توتونکار، مدیر انتشارات زاهدی، قم/ علی ربانی، مدیر انتشارات مکتب الحسینی، قم/ مسلم رازقی، مدیر انتشارات بحرالعلوم، قزوین/ جمشید میرآب لک لری، مدیر انتشارات آشینا، استان آذربایجان شرقی (تبریز)/ منصور نورانی، مدیر انتشارات راهگشا، استان فارس (شیراز)/ علیرحم شایان، مدیر انتشارات جهان بین، استان چهارمحال و بختیاری (فرخ شهر)/ محمد احمدی، مدیر انتشارات افلاک، استان لرستان (خرم آباد).

کتابفروشان برتر:

علی مصطفوی، مدیر کتابفروشی مصطفوی، تهران/ خلیل مستوفی فرد، مدیر کتابفروشی مستوفی، تهران/ ماشاءالله کازرونی، مدیر کتابفروشی ایران، استان بوشهر (دشتستان)/ محسن ملک، مدیر کتابفروشی ملک، استان خراسان رضوی (مشهد)/ دکتر علی محمد برادران، موسس چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی و چندین انتشارات دیگر، استان خراسان رضوی (مشهد).

موزعان برتر داخلی و بین المللی:

ابراهیم کریمی زنجانی، مدیر پخش گزیده، تهران، (در حوزه داخلی)/ کاظم علمی، مدیر پخش گسترش، تهران، (در حوزه داخلی)/ فرهاد مفتون، مدیرشرکت پخش جهان ادیب، تهران، (در حوزه بین المللی).

برگزیدگان حوزه چاپ:

کشور مقصودی، مدیر چاپخانه مقصودی، اردبیل (چاپخانه دار برتر)/ محمد مهرگان، مدیر چاپخانه مهرگان، استان آذربایجان شرقی (مراغه)، (چاپخانه دار برتر)/ سیدرحیم سلیمان زاده موسوی، مدیر چاپخانه سلیمان زاده، قم، (چاپخانه دار برتر)/ عباس پاک نشین، از صحافی ایران، تهران (صحاف برتر)/ عادل پور اسماعیلیه، از گراورسازی عادل، تهران، (لیتوگراف برتر).