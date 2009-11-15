تقدیر شدگان بیست و ششمین دوره کتاب سال معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی تقدیرشدگان در حوزه‌های کلیات، فلسفه، دین، علوم اجتماعی، علوم کاربردی، هنر، ادبیات و بخش جنبی به شرح ذیل اعلام شد.

1. کلیات

الف) حوزه دایره المعارف نویسی :دانشنامه ادب فارسی: ادب فارسی در جهان عرب،به سرپرستی و نظارت علمی حسن انوشه از انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.

ب) حوزه روزنامه نگاری/ شاخه ترجمه :جنگ رسانه ها و تبلیغات،یحیی کمالی پور، ترجمه حسن سعید کلاهی خیابان و عباس کاردان از انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر ایران.

ج) حوزه کتاب شناسی و فهرست نویسی /شاخه تالیف :کتابشناسی فهارس دست نویسهای اسلامی کتابخانه های ایران و جهان در کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله مرعضی نجفی(ره)،تالیف حسین متقی از انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله مرعشی نجفی(ره).

2. فلسفه

الف) حوزه فلسفه اسلامی /شاخه تصحیح :مفاتیح الغیب، تالیف صدرالدین محمد شیرازی ملاصدرا، تصحیح دکتر نجفقلی حبیبی، از انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

ب) در حوزه فلسفه غرب/ شاخه ترجمه :دراَمدی بر فلسفه هنر، تالیف نوئل کارول، ترجمه صالح طباطبایی از انتشارات فرهنگستان هنر.

3. دین

الف) حوزه فقه و اصول /شاخه تصحیح :رویت هلال، به کوشش حجت الاسلام رضا مختاری و محسن صادقی، حجت الاسلام محمدرضا نعمتی و محسن نوروزی از انتشارات موسسه بوستان کتاب.

ب) کلام

شاخه تالیف، مشترکاً :بررسی تطبیقی مهدویت، تالیف دکتر مهدی اکبرنژاد از انتشارات بوستان کتاب. تاریخ عقاد ماتُرِیدیه،تالیف دکتر سید لطف الله جلالی از انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.

شاخه ترجمه: علم، عقل و دین،تالیف درک استینزبی، ترجمه دکتر علی حقی از انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

شاخه تصحیح : مَناهج الیقین فی اصول الدین،تالیف علامه حلی حسن بن یوسف بن مطهر، تحقیق حجت الاسلام عین الله یداللهی، حجت اسلام غلامعلی یعقوبی، حجت الاسلام علی اصغر شکوهی، حجت الاسلام محمد قائمی، حجت الاسلام محمد زارعی از انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی .

د) حوزه اخلاق /شاخه تالیف :اخلاق کاربردی،تالیف حجت الاسلام مهدی علیزاده، حجت الاسلام محمد تقی اسلامی، حجت الاسلام احمد دبیر از انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

هـ) حوزه سیره معصومین/ شاخه تصحیح :ذخائرالعُقبی من مناقب ذوی القربی من مصادر کتب اهل السُّنه،تالیف محب الدین طبری، تصحیح حجت الاسلام سامی الغُُرَیری الغَراوی از انتشارات موسسه دارالکتاب اسلامی.

ز) حوزه ادیان دیگر/ شاخه تالیف:شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام،تالیف دکتر سید حسن اسلامی اردکانی از انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.

4. علوم اجتماعی

الف) حوزه علوم اجتماعی /شاخه ترجمه :مددکاری اجتماعی؛ کار در جامعه، تالیف آلن توئلوتریز، ترجمه فریده همتی از انتشارات سمت.

ب) حوزه علوم سیاسی/ شاخه تالیف :تاریخ تحول دولت در اسلام،تالیف دکتر داود فیرحی از انتشارات دانشگاه علوم انسانی مفید.

شاخه ترجمه :مقدمه ای بر روانشناسی سیاسی،تالیف مارتا کاتم، ترجمه دکتر سیدکمال خرازی و دکتر جواد علاقبندراد از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

ج) حوزه اقتصاد/ شاخه تالیف :اقتصاد ریاضی روشها و کاربردها، تالیف دکتر علی سوری از انتشارات سمت.

شاخه ترجمه : نگاهی نو به جهانی شدن،تالیف جوزف ای. استیگلیتز، ترجمه دکتر مسعود کرباسیان از انتشارات نشر چشمه.

د) حوزه حقوق / شاخه ترجمه: تاریخ تئوریهای حقوق اسلامی، تالیف وائل حلاق، ترجمه دکتر محمد راسخ از ا نشر نی.

5. علوم خالص

الف) حوزه زمین شناسی /شاخه تالیف: زمین شناسی مهندسی کارست،تالیف دکتر محمدحسین قبادی، ویرایش غلامرضا لشگری پور، حسین جلالی، یوسف آرام از انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

شاخه ترجمه :تراوایی نسبی در مخازن هیدروکربوری،تالیف لئونارد کودریتز، ترجمه امیرحسین علیزاده، امیر طاهری و بهزاد رستمی از انتشارات سمر.

6. علوم کاربردی

الف) حوزه پزشکی/ شاخه ترجمه: اصول ژنتیک امری،تالیف پیتر دی ترن پنی و سیان الارد، ترجمه دکتر محمدرضا نوری دلویی از انتشارات جامعه نگر.

ب) حوزه دامپزشکی /شاخه ترجمه : فارماکولوژی درمانگاهی اسب،تالیف جوزف جی. برتون و لیندا جی. آی هورسپول، ترجمه دکتر سید احمد فاطمی و غلامرضا افشاری از انتشارات دانشگاه تهران.

ج) حوزه مهندسی برق/ شاخه ترجمه: مهندسی مایکروویو،تالیف دیوید ام پوزار، ترجمه دکتر محمدرضا سهیلی فر و دکتر مجید آقابابایی از انتشارات جهان نو.

د) حوزه کامپیوتر /شاخه تالیف :محاسبات فازی، تالیف دکتر محمدباقر منهاج از انتشارات دانش نگار.

هـ) حوزه مهندسی مکانیک /شاخه تالیف :طراحی قید و بندهای ماشین های ابزار،تالیف دکتر محمدجواد ناطق از انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، مرکز نشر آثار علمی.

و) حوزه کشاورزی: شاخه تالیفزنبورداران عسل و زنبورداری،تالیف مهندس عبدالله پیرایرانی از انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی .

ز) حوزه علوم نظامی /شاخه ترجمه :استراتژی نظامی، تالیف جان ام. کالینز، ترجمه عبدالمجید حیدری از انتشارات مرکز برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی معاونت آموزشی و نیروی انسانی ستاد مشترک سپاه.

7. هنر

الف) حوزه کلیات هنر /شاخه ترجمه: فلسفه هنر مسیحی و شرقی،تالیف آناندا کومارا سوامی، ترجمه و شرح دکتر امیرحسین ذکرگو از انتشارات فرهنگستان هنر.

ب) حوزه معماری /شاخه تالیف :مقاومت مصالح کاربردی،تالیف دکتر محمود گلابچی از انتشارات دانشگاه تهران.

ج) حوزه موسیقی /شاخه تالیف :حال دوران، تالیف دکتر اکبر ایرانی از انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.

هـ)حوزه تربیت بدنی / شاخه تالیف:حرکت شناسی،تالیف دکتر علی اصغر رواسی از انتشارات نرسی.

8. ادبیات

الف) حوزه متون قدیم /شاخه تصحیح :دفتر دگرسانی ها در غزل های حافظ،تصحیح دکتر سلیم نیساری از انتشارات فرهنگ زبان و ادب فارسی.

ب) حوزه نقد ادبی /شاخه پژوهش: از اسطوره تا حماسه،پژوهش و نگارش سجاد آیدنلو، از انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، دفتر نشرآثار دانشجویان ایران.

شاخه تالیف :شرح منظومه ظهر،تالیف دکتر غلامرضا کافی از انتشارات مجتمع فرهنگی عاشورا.

9. کودک و نوجوان

الف) حوزه کلیات هنر و علوم انسانی /کودک :فرهنگ فارسی خردسال، ترجمه مهناز عسگری، از انتشارات محراب قلم.

حوزه کلیات هنر و علوم انسانی/ نوجوان: فوت کوزه گری، مثل های فارسی و داستان های آن، تالیف مصطفی رحماندوست از انتشارات مدرسه.

ب) ادبیات داستانی / کودک: نقطه، تالیف پیتر اچ.رینولدز، ترجمه اکرم حسن از انتشارات علمی و فرهنگی .

ج) شعر (نوجوان) : دلم برای تو تنگ است/ سروده آتوسا صالحی از انتشارات پیدایش.

د) علوم فنون / کودک:من که هستم؟،تالیف مویرا باترفیلد، ترجمه امیرحسین بنکدار از انتشارات امیرکبیر.

بخش جنبی (حوزه آثار و اندیشه های امام خمینی ره) :زندگینامه سیاسی امام خمینی(ره) تالیف دکتر محمد حسن رجبی از انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.