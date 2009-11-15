ایجاد شبکه قدرتمند از اطلاعات بر پایه منافع اعضای اوآنا

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز اسماعیلی یکشنبه در مراسم گشایش سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA با بیان این مطلب افزود: بر کسی پوشیده نیست که در عصر کنونی، نقش رسانه ها در تنویر افکار عمومی و آگاهی بخشی به مردم بی بدیل و غیرقابل جایگزین است. امروز صاحبان قدرت و ثروت نیز دیگر نمی توانند بدون توجه به واکنش افکار عمومی دست به تجاوز و تعدی علیه دیگران بزنند. به همین منظور سنگین ترین بودجه ها را صرف تحریف واقعیتها می کنند. شعار جامعه آزاد اطلاعاتی می دهند اما با انحصار طلبی در زبان، فناوری و ابزارهای نوین ارتباطی، الگوی غیر دمکراتیک شمال – جنوب را در عرصه اطلاع رسانی را نیز تحکیم می نمایند. این الگو با روحیه همکاری جمعی سازمانهایی چون «اوآنا» که ساختاری توانمند برای توسعه همکاری های جنوب – جنوب و "تعادل در جهان رسانه " است به چالش کشیده می شود.

وی ادامه داد: «اوآنا» جمع توانایی ماست. ما 4 میلیارد نفر از جمعیت جهان هستیم. بیش از نیمی از تجارت جهانی و تولید ناخالص جهان و نیز 60 درصد قلمرو آبی گیتی در اختیار ماست. از همه اینها مهمتر؛ در منطقه ای از جهان با فرهنگ و تمدنی چندین هزار ساله و با منابع سرشار طبیعی و انسانی زندگی می کنیم. آنچه کم داریم زمان است. باید با بهره گیری از امکانات بی نظیرمان و منابع خبری خود شبکه ای قدرتمند از اطلاعات بر پایه منافع جمعی را سامان دهیم. روابط نزدیکتر، تقویت همکاری های چند جانبه و اتکا به منابع خبری یکدیگر به جای منابع غربی گام هایی لازم در اثبات این مهم است که «ما جنوب نیستیم.»

مدیرعامل خبرگزاری مهر اضافه کرد: در همین راستا با تلاش وافر خبرگزاری مهر، همدلی خوب مسئولان وقت سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) ، مساعدت جناب آقای "ازمان اوجنگ" رئیس محترم وقت اوآنا و خبرگزاری برناما، سرانجام مجمع عمومی سازمان خبرگزاریهای آسیا- اقیانوسیه (اوآنا) در سیزدهمین نشست خود در دسامبر 2007 و در جاکارتای اندونزی به اتفاق آرا مهر را به عنوان چهلمین عضو این سازمان برگزید.

وی گفت: خبرگزاری مهر از آن زمان کوشش کرده تا به عنوان یک عضو فعال در تمامی صحنه های حرفه ای خبری و اطلاع رسانی حضور یافته و در چارچوب اهداف این سازمان به ایفای نقش بپردازد.

اسماعیلی افزود: خبرگزاری مهر با توجه به تحولاتی که پیوسته اما عمیق در فناوری اطلاعات رخ می دهد، عنوان نشست تهران را «جستجوی تعامل در جهان رسانه» قرار داده است.

مدیرعامل خبرگزاری مهر در پایان چند محور کاری نیز برای اوآنا پیشنهاد کرد.

سید محمد حسینی وزیر ارشاد، محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد و رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه در مراسم گشایش اجلاس اوآنا حضور دارند.

متن کامل سخنرانی پرویز اسماعیلی مدیرعامل خبرگزاری مهر تا دقایقی دیگر منتشر می شود.