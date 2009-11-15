واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی به ساتا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران، جلسه هیئت مدیره معاونان و مدیران با حضور عباس قلی زاده مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاهها و نمایندگان ساتا ( تامین اجتماعی نیروهای مسلح ) برگزار شد.

حمید رضا اسکندری عضو هیئت مدیره شرکت سهامی نمایشگاهها نقطه نظرات و سیاستهای کلی ساتا را در خصوص برگزاری نمایشگاهها و برنامه های آتی اعلام کرد و یادآور شد: بر اساس مصوبه مورخه 27/2/88 شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی رسما به ساتا واگذار و 5 درصد از سهام آن نیز به کارکنان این شرکت اختصاص یافته است.

وی گفت: به زودی طرحهای ساتا در خصوص بهبود روند و توسعه نمایشگاهها اعلام خواهد شد.

این در حالی است که دبیر کل اتاق تعاون ایران و عضو شورای عالی اصل 44 قانون اساسی واگذاری نمایشگاه بین المللی از سوی دولت به عنوان رد دیون را فقط توجیه قانونی و غیر قابل قبول دانسته است.

همچنین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خواستار ابطال واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به دلیل تعارض با اصل 44 قانون اساسی شده است.

در همین حال، هیئت نمایندگان اتاق ایران، مصوبه ای از تصویب گذارنده است که براساس آن، هیئت رئیسه اتاق ایران، موظف به پیگیری واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران به بخش خصوصی شده است.