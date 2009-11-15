بارش شهاب اسدی بامداد 27 آبان در کشور مشاهده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طبق محاسبات مداری ذرات دنباله دار، اوج بارش شهاب اسدی به وقت رسمی ایران در ساعت 1:05 بامداد روز 27 آبان اتفاق می افتد و ZHR ( درخشندگی) حاصل از این برخورد به 180می رسد.



برای بارش اسدی امسال دو اوج پیش بینی شده است اوج اول را با برخورد زمین به توده 1466 در ساعت 1:13 و اوج دوم مربوط به توده ذرات 1533 در ساعت 1:05 بامداد 27 آبان ماه جاری است. نزدیکی این دو اوج، از لحاظ رصدی تفکیک آنها را مشکل می سازد.

وقتی ذرات گرد و غباری که در فضای بین سیارات قرار دارند، وارد جو زمین می شوند، در اثر سرعت بالا و اصطکاک شدید می سوزند و به صورت شهاب دیده می شوند. در آسمانی صاف و تاریک ممکن است در هر ساعت چند شهاب مشاهده کنید که در نقاط مختلف آسمان ظاهر و به سرعت محو می شوند اما در شبهای خاصی از سال تعداد شهابها به یک باره زیاد می شود که به این پدیده "بارش شهابی" گفته می شود.