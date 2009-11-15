میلیونها مسلمان عازم سفر معنوی حج شدند

نخستین حزب اسلامی اسپانیا در انتخابات محلی سال 2011 شرکت می‌کند

نخستین حزب اسلامی اسپانیا برای شرکت در انتخابات محلی سال 2011 آماده می‌شود تا به عنون نماینده مسلمانان در سازمانهای شهرداری‌ها فعالیت کند.

تشکیل حزب رنسانس و حزب رنسانس و اتحادیه اسپانیا که توسط مصطفی باراچ روزنامه‌نگار سابق و استاد عربی در شهر گرانادا پیگیری شده است با تأکید بر میانه‌رو بودن و حمایت از قانون اساسی این کشور فعالیت می‌کند.

باراچ گفت: این حزب اسلامی برای اقلیتهای قومی و مهاجران نیز فعالیت می‌کند و به آنها اعلام می‌کند که باید به خود اعتماد داشته باشید و از طریق این حزب صدای خود را به سطوح عالی‌تر برسانید. زمان آن فرا رسیده است که مسلمانان اسپانیایی، عرب، افریقایی و حتی غیرمسلمانان خود را از حس حقارت و تحقیر آزاد کنند.

باراچ به عنوان عضوی از انجمن اسلامی اسپانیا تلاش کرد این حزب را نه تنها برای رأی اقلیت یک میلیون و سیصدهزار نفری از مسلمانان اسپانیا بلکه برای ده درصد از جمعیت اسپانیا که از مهاجران تشکیل شده است آماده کند.

اسلام دومین دین بزرگ اسپانیا است و مسلمانان به طور تقریبی 3/2 درصد از جمیعت این کشور را دربرگرفته‌اند.

دانشنامه اسلامی روسیه تا سه سال آینده منتشر می‌شود

بنیاد حمایت از فرهنگ، علم و آموزش اسلام و مرکز تحقیقات اسلامی ترکیه قرار است به صورت مشترک " دانشنامه اسلامی روسیه" را در چهار جلد منتشر کنند.

نماینده بنیاد حمایت از فرهنگ، علم و آموزش اسلام در روسیه اظهار داشت: " دانشنامه اسلامی روسیه" که در چهارجلد منتشر می شود دربرگیرنده مقالاتی درباره تاریخ، شرایط کنونی و تحولات اسلام در فدراسیون روسیه ، فعالیتهای سازمانهای اسلامی و نهادهای آموزش عالی اسلامی است.

قرار است این دانشنامه در 5 هزار جلد منتشر شده و بودجه کل پروژه یک میلیون دلار تخمین زده شده است. بنیاد حمایت از فرهنگ، علم و آموزش اسلام و مرکز تحقیقات اسلامی ترکیه قرار است بودجه آن را با سهم مساوی تأمین کنند.

این دانشنامه براساس دانشنامه بزرگ اسلامی نوشته می شود که در 43 جلد با حمایت مرکز تحقیقات اسلامی ترکیه منتشر خواهد شد.

انتظار می رود کار نشر دانشنامه اسلامی روسیه در دو مرحله طی سه سال به پایان برسد. نخست اقتباس ، به روز کردن و ترجمه این دانشنامه به زبان روسی و پس از آن انتشار دانشنامه اسلامی روسیه است.

داستان مسلمانان موفق در قالب کتابی منتشر شد

دولت فدرال استرالیا کتابی جدید منتشر کرده که طی آن سهم اقلیت 340 هزار نفری مسلمان این کشور در جامعه به‌رسمیت شناخته شده است.

این کتاب داستان بیش از 40 نفر از مسلمانان استرالیایی را چون یک فوتبالیست و یک موسیقیدان روایت کرده است و حتی در برخی از روایتهای خود به برخی از مسلمانان استرالیایی که کمتر شناخته شده‌اند اما سهمی در جامعه ایفا کرده اشاره کرده است.

لاری فرگوسن مسئول امور بین فرهنگی پارلمان استرالیا اظهار داشت که این کتاب دربرگیرنده الگوهای بسیار مثبت و سازنده‌ای برای جامعه مسلمان و غیر مسلمان است.

وی طی بیانیه‌ای اظهار داشت: این کتاب به هر کودکی ثابت می‌کند که می‌تواند به هر شغلی که می‌خواهد بیندیشد و به شهروند ارزشمند برای جامعه استرالیا باشد.

این کتاب با عنوان " سیاحت استرالیا، جوامع مسلمان" در کتاب‌فروشی‌های این کشور به فروش می‌رسد.

این کتاب به عنوان بخشی از طرح اقدام ملی به منظور ایجاد انسجام، هماهنگی و امنیت اجتماعی تولید شده و قصد دارد به تقویت ارتباطها و درک میان جامعه مسلمان و غیر مسلمان این کشور کمک کند.

تلاشهای مسلمانان دانمارک برای ساخت مسجد نتیجه بخش می‌شوند

مسلمانان پاریس از یک مسجد جامع بزرگ و مسلمانان رم نیز از مسجد جامع رم برخوردارند، اما جامعه مسلمان دانمارک در شهر کپنهاگ به عنوان پایتخت این کشور سالها برای ساخت مساجد جامع تلاش کرده و به نظر می‌رسد به رغم مخالفتهای سیاسی این تلاشها درحال ثمر دادن هستند.

به رغم تشکیل ستادهای ضد مسجد، انتقادهای احزاب جناح راستی و مخالفت مردم محلی، پایتخت شهر دانمارک این روزها برای ساخت نه یک، بلکه دو مسجد جامع آماده می شود.

ماه آگوست شورای شهر با ساخت یک مسجد جامع برای شیعیان کپنهاگ موافقت کرد، مسجدی که با دو مناره 30 متری در محل یک کارخانه قدیمی ساخته می شود. همچنین طرحهایی هم برای ساخت مسجد اهل تسنن در جریان است، اما به طور کلی می توان گفت مسئله انتشار کاریکاتورهای اهانت آمیز که چهار سال پیش در این کشور صورت گرفت این اقدام را اندکی پیچیده تر کرده است.

البته مسئله اصلی این است که به رغم اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی به ساخت مساجد جامعه برای پاسخگویی به نیاز در حال رشد جامعه مسلمان اقدام کرده اند، برخی احزاب راستگرا با ساخت مسجد به شدت مخالفت می کنند که علاوه بر نمونه کپنهاگ، می توان به ستاد ضد مسجد حزب لیگ شمالی ایتالیا اشاره کرد که با ساخت مسجد در شهرهای ایتالیا مخالف است، همچنین قرار است رفراندومی برای تصمیم گیری علیه ساخت مناره در سوئیس برگزار شود.

عبدالوحید پیدرسن که سالها پیش اسلام آورده، برای ساخت یک مسجد جامع تلاش می کند؛ وی رئیس یک کمیته 15 نفری است که برای ساخت یک مسجد جامع در کپنهاگ فعالیت می کند.

وی اظهار داشت که جمعیت 250 هزار نفری مسلمانان دانمارک در میان جمعیت 5/5 میلیون نفری این کشور زندگی می کنند و بیشتر آنها را شیعیان تشکیل داده اند.

پیدرسن اعتقاد دارد همانطور که در این کشور کلیساها ساخته می شوند و فعال هستند مسلمانان نیز باید از حق داشتن مساجد برخوردار باشند.

حزب مردم دانمارک چندی پیش آگهی هایی علیه ساخت مسجد در چندین روزنامه منتشر و از طرح ساخت مسجد دیگری در حومه جنوبی شهر آماگر نیز انتقاد کرد و مدعی شد درپی برگزاری رفراندومی درباره ساخت مساجد در این کشور اسکاندیناوی است.

این حزب جناح راستی که از تشکیل این ستاد تنها منافع سیاسی خود را دنبال می‌کند ستاد ضد مسجد خود را به انتخابات آینده شهرداری مرتبط کرده و یادآور شده است هرقدر تعداد نمایندگان انتخاب شده این حزب در انتخابات محلی 17 نوامبر ( 26 آبان ماه) بیشتر باشد، مقاومت علیه ساخت بناهای اسلامی در شهر بیشتر می‌شود.

خدمات بانکداری و اقتصاد اسلامی در سوئیس ارائه می‌شوند

سوئیس به واپسین کشور غربی تبدیل شده که به نظام درحال رشد اقتصاد اسلامی ملحق شده است و خدمات کاملی را براساس محصولات و خدمات بانکی شرع‌محور به مسلمانان و غیرمسلمانان این کشور اروپایی ارائه می‌کند.

فیدلیس ام. گوتس رئیس بخش تقسیمات بانکی بانک سرازین طی یک نشست خبری در موزه هنرهای اسلامی دوحه گفت: ما افتخار می‌کنیم که نخستین بانک خصوصی سوئیس هستیم که فرصتهای مختلفی را در عرصه بانکداری اسلامی در سطح منطقه و جهان ارائه می‌کنیم.

این بانک ارائه کننده طیف کاملی از خدمات و محصولات بانکی شرعی به مشتریان است که در آن میان می‌توان به مرابحه و وکالت اشاره کرد.

گوتس گفت: راه‌اندازی مدیریت مالی اسلامی منعکس‌کننده تعهد ما برای خدمت به نیازهای متنوع مشتریان است.

این بانک سوئیسی یک بانک خصوصی برجسته با شعب بین‌المللی وسیع است که امیدوار است سهمی از بازار درحال رشد اقتصاد اسلامی را به دست آورد.

رئیس بخش تقسیمات بانکی بانک سرازین سوئیس گفت: ما طی چند سال گذشته به نتیجه رسیده‌ایم که ارائه این خدمات در منطقه با منافع ما سازگار است.

درهای مساجد سوئیس به روی غیرمسلمانان گشوده شدند

در آستانه برگزاری رفراندوم مناقشه برانگیز یک حزب راستگرا با هدف ممنوعیت ساخت مناره در سوئیس، مسلمانان این کشور اروپایی درهای تمام مساجد این کشور را به روی غیرمسلمانان گشودند تا به ارتقای سطح گفتگوها و رفع باورهای نادرست کمک کنند.

مسلمانان اعتقاد دارند که گشایش درهای مساجد به معنای همراهی و همگامی با دیگران است. این ابتکار عمل از سوی چندین سازمان اسلامی در سوئیس انجام شده و در نتیجه آن مساجد از غیرمسلمانان در روزهای آینده استقبال خواهند کرد.

برگزاری این رویداد در آستانه نزدیک شدن به رأی گیری عمومی در مورد ساخت و یا عدم ساخت مناره در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است، درحالی که تا روز این انتخابات 20 روز بیشتر باقی نمانده است مسلمانان تلاش می کنند باورهای نادرستی که علیه آنها وجود دارد و موجب اتخاذ چنین رویکردهایی شده را از بین ببرند.

این ممنوعیت پیشنهادی در سوئیس موجبات انتقاد دولت و حتی اسقفهای کاتولیک روم را نیز فراهم کرد. دولت این اقدام را به عنوان عملی برخلاف قانون اسلامی و تبعیض آمیز توصیف کرده و اسقفها از مردم سوئیس خواسته است که با علیه ممنوعیت ساخت مناره رأی دهند.

نظرسنجی از افکار عمومی نیز نشان می دهد که این ممنوعیت پیشنهادی از سوی رأی دهندگان رد می شود.

در سوئیس حدود 400 هزار مسلمان زندگی می کنند که این تعداد اسلام را به دومین دین بزرگ سوئیس پس از مسیحیت تبدیل کرده است، همچنین در این کشور 200 مسجد فعال است که تنها چهار مسجد آن از مناره برخوردارند. برگزارکنندگان ابتکار عمل گشایش درهای مساجد قصد دارند با این اقدام گفتگو را ارتقا داده و همزیستی مسالمت آمیز را در کشور تقویت کنند.

هاشم میزار رئیس فدراسیون سازمانهای اسلامی در سوئیس اظهار داشت دیدار غیرمسلمانان از مساجد می تواند به گفتگو و درک بهتر کمک کند.

مساجد امریکا کارگاه‌های آموزش مناسک حج برگزار می‌کنند

بسیاری از مساجد امریکا طی این روزها تلاش می‌کنند با برگزاری همایشها و کارگاه‌ها نقش مؤثری در آماده کردن مسلمانان برای سفر معنوی حج ایفا کنند.

عبدالرفع قرطانی از مرکز اسلامی استرلینگ در ویرجینیا اظهار داشت: این مرکز اسلام کلاسهای آموزشی را تا تاریخ 18 نوامبر( 27 آبان) برگزار می‌کند که به حج مربوط می‌شود. این کلاسها همگانی است و از حضور هرکس برای شرکت در آن استقبال می‌شود.

در بسیاری از مساجد سخنرانی‌ها، کارگاهها و همایشهای برای آمادگی حج برگزار می‌شود تا مسلمانان بتوانند درباره این سفر معنوی، مناسک و معنای آن اطلاعاتی به دست آورند. همچنین کلاسهایی هم در روزهای آخر هفته برای افرادی برگزار می‌شوند که نمی‌توانند در کلاسهای روزانه شرکت کنند.

قرطانی همچنین گفت که این کلاسهای روزانه مسلمانان را به حج رفتن ترغیب کرده و به آنها درباره بهره‌های معنوی و ابعاد حج می‌گویند و برخی دیگر از این کلاسها درباره فقه حج صحبت می‌کنند.

عناب علی از شرکت‌کنندگان در سمینارهای مرکز اسلامی استرلینگ اظهار داشت که مساجد به زائران درباره همه مواردی که آنها در سفر حج با آن رو به رو می‌شوند آموزش می‌دهند. پس از شروع کلاسها آنها به طور مرتب نامه‌ای الکترونیکی برای شرکت‌کنندگان ارسال می‌کنند تا ما در فرآیند یادگیری بمانیم.

مسجد دارالهجرت در کلیسای فالز ویرجینیا درحال برگزاری سمیناری برای جامعه پرجمعیت مسلمان خود است و پس از هر جلسه خلاصه‌ای از مباحث طرح شده در این سمینار در وب سایت مسجد منتشر می‌شود.

مرکز اسلامی دارالنور در شهر در مناسس نیز این اقدامات را پیگیری می‌کند.

شیخ جمال حلمی از این مرکز اسلامی گفت: ما از مسلمانان دعوت می‌کنیم که در این کلاسها حضور یابند؛ نه تنها از مسلمانان شهر خود بلکه از مسلمانان سراسر ایالت برای شرکت در این کارگاهها دعوت می‌کنیم.

عربستان هیچ فردی را از انجام مناسک حج منع نمی‌کند

وزیر بهداشت عربستان تصریح کرد این کشور هیچ فردی، حتی آنهایی که مشکوک به آنفلوآنزای نوع A هستند را از سفر حج امسال منع نخواهد کرد.

عبدالله بن عبدالعزیز الربیعه وزیر بهداشت عربستان اظهار داشت: عربستان سعودی هیچ فردی را از انجام سفر حج منع نخواهد کرد چرا که حج یکی از مناسک دینی اسلام است.

براساس آموزه های اسلامی هر مسلمان بالغی که از نظر مالی استطاعت انجام سفر حج را داشته باشد باید حج را به عنوان یکی از پنج رکن اسلام یک بار در زندگی خود انجام دهد. انتظار می رود حدود سه میلیون نفر از زائران از بیش از 160 کشور جهان مراسم حج امسال را انجام می دهند.

الربیعه اظهار داشت که عربستان به افراد آسیب پذیر چون کودکان، سالخوردگان و زنان باردار توصیه کرده است امسال از سفر به عربستان و انجام سفر حج خودداری کنند.

این کشور همچنین از سایر کشورها خواسته که زائران خود را پیش از ترک کشور واکسینه کنند.

وزیر بهداشت عربستان همچنین به توصیه های شدید این کشور در رابطه با ممانعت از آنفلوآنزای خوکی اشاره کرد. برخی کشورها چون چین و مصر تصمیم گرفتند شهروندان خود را پیش از انجام سفر معنوی حج واکسینه کنند.

عربستان اقدامات بسیاری برای مقابله با شیوع این بیماری انجام داده که در آن میان می توان به تجهیزات کنترل گرمای بدن هنگام ورود زائرانی که تب دارند به فرودگاه اشاره کرد و همچنین فراهم کردن شبکه ای از بیمارستانها و کلینیکها برای قرنطینه افرادی که مبتلا به این بیماری هستند.

الربیعه تأکید کرد که تنها دو مورد از ابتلا به آنفلوآنزای جدید میان نیم میلیون زائری که وارد کشور شده اند گزارش شده است.

آنفلوآنزای نوع A یا خوکی ویروس H1N1 است که ترکیبی از آنفلوآنزاهای مختلف خوکی، مرغی و انسانی است است که برای نخستین بار در ماه آوریل در مکزیک مشاهده شد و تا کنون جان هزاران نفر را در 191 کشور جهان گرفته است.

عربستان همچنین از روز شنبه 16 آبان ماه اقدام به واکسینه کردن جمعیت خود کرده و اولویت اول را برای کارمندان و کارگرانی قائل شده است .

مسلمانان روسیه مناسک حج را آموزش می‌بینند

مقامات دینی روسیه از برگزاری کارگاههای آموزش مناسک حج به مسلمانان روسی خبر داده‌اند که در آستانه ترک روسیه و سفر به عربستان برای انجام حج هستند.

امسال بیش از 20 هزار روسی برای به جا آوردن یکی از پنج رکن اسلام راهی سفر حج شده اند.

نخستین کاروان از مسلمانان روسی روز 4 نوامبر( 13 آبان) روسیه را به مقصد عربستان ترک کردند.

روشن عباس اف از هیئت دینی مسلمانان در بخش اروپایی روسیه اظهار داشت: مقامات دینی در روسیه برگزاری کارگاههای آموزش حج به زائران را آغاز کرده اند.

وی اظهار داشت که این هئیت با همکاری آژانسهای مسافرتی راهنمایی دینی برای زائران در طول سفر حج فراهم می کند.

انتظار می رود امسال حدود 3 میلیون زائر از 160 کشور جهان مناسک حج را که نقطه اوج آن 26 نوامبر (5 آذرماه) بوده به جای آوردند.

مسلمانان روسیه در دوران حکمرانی کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی به محدودیتهای بسیاری رو به رو بودند اما در حال حاضر اسلام پس از سالها سرکوب در دوران رشد و احیا قرار دارد.

درحال حاضر حدود 4 هزار مسجد در روسیه فعال هستند و فروشگاههایی ویژه غذای حلال، لباس اسلامی در این کشور فعالیت می کنند و به تازگی مسلمانان ساخت نخستین بیمارستان اسلامی در فدراسیون روسیه را آغاز کردند.

هزاران کارگر به صورت شبانه‌روزی شهر مکه را نظافت می‌کنند

شهردار مکه اعلام کرد هزاران کارگر از سوی شهرداری مکه برای حفظ نظافت و بهداشت اماکن مقدس این شهر در طول روزهای حج استخدام شده‌اند تا این امر بتواند آسایش خاطر زائران خانه خدا را فراهم کند.

براساس اظهارات اسامه بن فضل البار شهردار مکه و عضو کمیته مرکزی حج، شهرداری همچنین توصیه های ویژه ای برای ممانعت از ابتلای زائران به آنفلوآنزای نوع A ارائه داده است.

البار در این رابطه اظهار داشته است که بیش از 20 هزار نفر کارگر برای فعالیت شبانه روزی به منظور حفظ رفاه و امنیت زائران خانه خدا استخدام شده اند.

حدود 7 هزار کارگر از روز 27 اکتبر (5 آبان) کار نظافت شهر مکه را آغاز کرده اند. نزدیک به 670 وسیله نقلیه حمل زباله و وسایل دیگری برای نظافت راه ها مورد استفاده قرار می گیرند. شهرداری همچنین مخزنهای الکترونیکی فشار زباله نصب کرده تا از بوی نامطبوع زباله‌ها جلوگیری کنند.

شهردار مکه اظهار داشت: 25 واحد خدماتی در اماکن مقدس فعال شده اند که این اماکن شامل منا، مزدلفه و عرفات را شامل می شوند .

جدا از هزاران کارگری که روز و شب با صدها وسیله نقلیه زباله کار می کنند، تعبیه دستگاه فشار زباله، شهرداری مخزنهای زباله متحرکی را هم به منظور عدم انبار شدن زباله ها فراهم کرده است.