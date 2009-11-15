معارفه سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی در سکوت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در حالی "جواد آدی بیگ " معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی پیش از ظهر یکشنبه به عنوان سرپرست جدید این شرکت منصوب و معرفی شد که به غیر از مدیرعامل سابق شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی، ‌تقریباً هیچیک از مسئولان محلی و مدیران این شرکت نیز در این مراسم حاضر نبودند.

طبق برنامه اعلام شده قرار بود مراسم معارفه سرپرست جدید شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی ساعت هشت و نیم صبح برگزار شود، اما به دلیل عدم حضور مسئولان دعوت شده، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در حالی که دست سرپرست جدید شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی را گرفته بود یک به یک در اتا های اداری شرکت حاضر شده و آدی بیگ را به عنوان مسئول جدید این شرکت معرفی می کرد.

گفته می شود مسئولان محلی و مدیران شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی در اعتراض به عزل مدیرعامل سابق شرکت شهرک های صنعتی استان در این مراسم حضور نداشتند.

محمدرضا زعفرانی، ‌مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی به دلیل برخی اتهامات در حال حاضر باید پاسخگوی دستگاه های نظارتی باشد.

تلاش خبرنگار مهر برای دستیابی به اطلاعات موثق در این زمینه تاکنون بی نتیجه بوده است. اخبار مزبور تاکنون مورد تائید هیچیک از دستگاه های مسئول قرار نگرفته و اطلاعاتی غیررسمی محسوب می شود.

"جواد آدی بیگ"، ‌سرپرست جدید شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی نیز پیشتر به مدت حدود دو سال معاون فنی این شرکت بوده و از نیروهای وزارت جهاد کشاورزی است.