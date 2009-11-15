به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سیدعلیرضا حسینی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل امور کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان افزود: با مطرح شدن کوچک کردن دولت، بسیاری از مسائل در عرصه کتابخانه‌ها مطرح شد چنانچه اکنون برخی از شهرهای اصفهان کتابخانه عمومی ندارد.

وی ادامه داد: در مسائل فرهنگی نباید رو دربایستی کرد ‌چنانچه اکنون از یکسو مردم برای توسعه کتابخانه‌ها در شهرهای خود به مسئولان فشار می‌آورند و بر اساس آمار نیز شهرهایی در اصفهان وجود دارد که کتابخانه ندارد و از طرف دیگر نیز قوانین مربوط به محدود شدن دولت مطرح ‌است و نمی توان کتابخانه احداث کرد.

حسینی بیان کرد: بنابراین باید در این عرصه با تدبیر بیشتری گام برداشت و اگر قرار است قوانین مربوط به کوچک کردن دولت در این عرصه نیز اجرا شود باید شهرداری‌ها و نهادهای مردمی نیز فعالیت خود را به صورت جدی‌تر در این عرصه آغاز کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای عمرانی در این عرصه اظهار داشت: اعتبارات عمرانی طرحهای باقیمانده از قبل باید در سریعترین زمان ممکن اختصاص یابد چنانچه اکنون در شهرستان شهررضا اصفهان طرحی وجود دارد که نزدیک به 19 سال معطل مانده است.

در بخش دیگری از این جلسه معاون امور مجلس و استانهای نهاد کتابخانه های عمومی بازنگری در قانون کتابخانه‌ها را امری مهم و ضروری تلقی کرد و گفت: باید در این عرصه تلاشی مضاعف انجام شود البته از سوی دیگر در این عرصه نباید تنها به وظیفه خود بسنده کرد و باید از دیگر بخشها نیز استفاده کرد.

میرزاپور کلشتری ادامه داد: انتظار از استانداران، ‌فرمانداران، ‌شهرداران و بخشداران هر شهرستان به عنوان ستون فقرات آن قسمت این است که در این عرصه اقدامات موثر و قابل توجهی را به انجام رسانند.

وی تصریح کرد: در این صورت اثراث چشمگیری را شاهد خواهیم بود و باید نیم درصد مربوط به امور کتابخانه ‌ها توسط بخشهای فوق اختصاص یابد تا در نهایت ماموریت اصلی نظام تحقق یابد.

میرزاپور کتابخانه‌های عمومی را خانه تمام مردم دانست و گفت: با توجه به این امر انتظار می ‌رود توجه بیشتری به این نهاد بشود تا در نهایت نگرانی موجود در این عرصه رفع شود.

همچنین در بخش دیگری از این جلسه مدیرکل جدید امور کتابخانه‌های استان اصفهان نیز به تشریح برنامه‌های این نهاد پرداخت و اهمیت کتاب ‌و کتابخوانی را متذکر شد.