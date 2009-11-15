به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری در ارومیه به پایان رسیده و از چهارشنبه تصویربرداری در تهران دنبال میشود و تا شنبه ادامه دارد، مراحل فنی پس از پایان تصویربرداری شروع میشود. احتمالا ناصر فخری تدوین را انجام میدهد.
زهرا سعیدی، شیوا خنیاگر، امین مومنیپور، مجید سعیدی، عباس پاکنهاد، عسل لباسچی،زهرا رخشان، هادی افتخار، وحید روحی و علی مردمی بازیگران این مجموعه هستند.
کیان اولاد وطن طراح گریم و مهدی توکلی دستیار اول و برنامهریز هستند. "شهر من چیچست" به تهیهکنندگی سیمای مرکز ارومیه تولید میشود. "شهر من چیچست" فضایی پلیسی دارد، فیلمنامه این مجموعه 13 قسمتی را روحالله صدیقی و علی میمندی نوشتهاند.
مجید مظفری در فیلمهای سینمایی "مسافران"، "سگکشی"، "قلبهای ناآرام"، "گل مریم"، "جنگ نفتکشها" و "ما همه خوابیم" بازی کرده است.
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