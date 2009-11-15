محصولی اقتصاد را می فهمد/ آشنایی محصولی به ضوابط شرعی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی اصغر زارعی نماینده تهران در جلسه علنی روز یکشنبه در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی رفاه و تامین اجتماعی در موافقت با محصولی اظهار داشت: اگر به سابقه آقای محصولی از اول انقلاب توجه کنیم مشاهده می کنیم او در فرمانداری ارومیه در عرصه های جهاد و شهامت در جبهه ها در سمت فرماندهی، کسی است که مدیریت بحران را در جنگ تجربه کرده است و در عملیات فتح المبین زخمی شد در حالی که فرزندشان متولد شد و خانواده را رها کرد و اولویت را به جبهه داد .

وی به مشاورت محصولی در دولت نهم اشاره کرد و گفت: رویکرد هماهنگ و مشترک با رئیس جمهور نسبت به مسائل کلان کشور از ویژگیهایی است که گذشته محصولی را برای ما روشن می کند. رئیس جمهور قبل از وزارت کشور ایشان را برای تصدی سمت هایی انتخاب کرده بود اما ایشان ترجیح داد در سمت مشاور باقی بماند.

نماینده تهران خاطر نشان کرد: مدیریت ایشان در صحنه انتخابات دهم با فرصت کم و هجمه های سنگین از سوی دشمنان و مخالفان قابل توجه است. وی در زندگی شخصی داشتن زندگی ساده و پرتلاش نه با استفاده از رانت را ترجیح داده است.

زارعی گفت: آیت الله حائری شیرازی نیز تاکید کرده محصولی یکی از مدیران پاک است.

وی به مدیریت محصولی اشاره و تصریح کرد: کسی باید در این وزارتخانه باشد که اقتصاد را خوب بفهمد، تولید ثروت را بداند به تعاملات اقتصادی و ضوابط شرعی وارد باشد.

زارعی گفت: تقویت نظام بیمه بیکاری وظیفه ای است که به عهده این وزارتخانه است و از برنامه های آقای محصولی است.

نماینده تهران در مجلس در پایان گفت : مهندسی مجدد شرکت های سرمایه گذاری نیز از دیگر برنامه های وزیر پیشنهادی رفاه است. داشتن نگاه مثبت به اقشار پایین جامعه از حیث تامین بیمه و داشتن ارتباط تنگاتنگ با وزارت بهداشت لازمه وزارت رفاه است و آقای محصولی در سوابق خود نشان دادند که توانمندی لازم را برای کسب اعتماد نمایندگان در اداره این وزارتخانه دارند.