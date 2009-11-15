اعتبارات پژوهشی استان بوشهر کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سیدمحمد هاشمی‌ فرد صبح یکشنبه در نشست بررسی طرحها و اعتبارات پژوهشی استان بوشهر افزود: عدم ارتباط دو سویه بین شرکتها، بانکها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت مهمترین چالش پیش روی پژوهش در استان بوشهر است.

وی اظهار داشت: همچنین نبود انسجام وحدت‌ رویه در انجام پژوهشها و تحقیقات کاربردی و کم ‌توجهی به پاره ‌ای از بخشهای تحقیقاتی به ویژه علوم انسانی و علوم پایه از دیگر چالشهای پیش روی بخش پژوهش در استان است.

هاشمی‌ فرد با بیان اینکه ارتباط دو سویه بین دانشگاه و صنعت وجود ندارد، گفت: انجام پژوهشهای بنیادی بخشی از مسئولیت ما در قبال جامعه آینده است.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری بوشهر با اشاره به مشکلات ساختاری بند 20 قانون بودجه گفت: موضوع جذب اعتبارات بند 20 قانون بودجه سال جاری مشکلات ساختاری دارد که باید برای اختصاص بودجه به پژوهش، این مشکلات حل شود.

استاندار بوشهر نیز با اشاره به اینکه نبود ساختار مناسب برای انجام پژوهش در کشور، استان بوشهر را نیز در این زمینه آسیب ‌پذیر کرده است، گفت: وجود شرکتهای بزرگ نفتی و گازی در استان بوشهر فرصت مناسبی برای توسعه استان در بخش‌ های مختلف از جمله پژوهش است که این امر با تخصیص اعتبارات ویژه امکان‌ پذیر است.

ابوطالب شفقت با بیان اینکه رفتار مدیریت پژوهشی هنوز به صورت صحیح صورت نگرفته است، افزود: مراکز تحقیقاتی استان باید ساز و کاری مناسب برای برقراری ارتباط صحیح با شرکتهای مستقر در منطقه پارس ‌جنوبی ایجاد کند.

وی با تأکید بر انجام تحقیقات در حوزه فرهنگ اظهار داشت: یکی از معضلات فعلی استان آسیبهای اجتماعی است که در این ارتباط سند کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی تنظیم شده است.