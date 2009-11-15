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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۳۴

با امضای یک توافقنامه؛

همکاری های استراتژیک نظامی بین روسیه و هند تا 2020 تمدید می شود

همکاری های استراتژیک نظامی بین روسیه و هند تا 2020 تمدید می شود

روسیه و هند در یک توافقنامه با تمدید 10 ساله همکاری های استراتژیک راهبردی خود تا سال 2020 موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، این توافقنامه که ارزش آن به 10 میلیارد دلار می رسد شامل مبادله تسلیحاتی و همکاری های مشترک در زمینه های نظامی می شود.

بنابراین گزارش، "مان موهان سینگ" نخست وزیر هند در سفر دسامبر آتی (آذرماه) خود به مسکو این توافقنامه را به طور رسمی به امضا می رساند.

براین اساس وزرای دفاع دو کشور هند و روسیه در دیدار اخیر در مسکو درباره جزئیات نهایی این همکاری بلندمدت نظامی توافق کرده بودند.

"آناتولی سردیاکف" وزیر دفاع روسیه با اشاره به اتمام مدت قرارداد پیشین همکاری های نظامی هند و روسیه در سال 2010، اظهار داشت: برنامه همکاری های 10 سال آتی ما با هند فراتر از سال های گذشته خواهد بود.

کد مطلب 983420

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