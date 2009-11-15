افزایش حجم مبادلات تجاری و توسعه حمل و نقل بین ایران و بلاروس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ، براساس توافقات انجام شده بین معاونان وزرای امور خارجه ایران و بلاروس مقرر شد با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری و توسعه حمل ونقل بین دو کشور، طرفین روادید کثیرالمسافره یک ساله با اقامت حداکثر 90 روز برای رانندگان شرکتهای حمل ونقل بین الملی بدون ارائه دعوت نامه و با درخواست انجمن های شرکت های حمل ونقل بین المللی در کوتاهترین زمان ممکن صادر کنند.

پیش از این توافقات ، سفارت بلاروس در تهران بدون دریافت دعوت نامه رسمی و تاییدیه آن از سوی صاحب کالا در بلاروس روادید برای رانندگان شرکت های حمل ونقل بین المللی صادر نمی کرد که این اقدام از عوامل بازدارنده در روند توسعه مناسبات حمل ونقل جاده ای و تجارت بین دو کشور محسوب می شد.

دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس از اعضای کریدور شمال – جنوب هستند.