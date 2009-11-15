اقتدار و سلامت نفس محصولی را قاطعانه اعلام می کنم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علیرضا منادی نماینده تبریز در جلسه علنی روز یکشنبه در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی رفاه و تامین اجتماعی در دفاع از وی اظهار داشت: اقتدار، سلامت نفس و مدیریت محصولی را قاطعانه اعلام می کنم.

وی گفت: ایشان توانایی این وظیفه مهم را دارند مملکت ما یک پوست اندازی اقتصادی انجام می دهد و در آستانه یک امتحان بزرگ است که آینده ما را رقم می زند.

وی گفت: ما امروز در جایگاهی هستیم که باید قوی ترین فرد را برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها انتخاب کنیم. فردی که رئیس جمهور حرف او را قبول دارد.

منادی تصریح کرد: حضور کسی که مدیریت قوی در وزارت داشته باشد لازم است. به نمایندگی از اقشار آسیب پذیر به عنوان موافق با محصولی صحبت می کنم، خدا شاهد است که استخاره کردم و بسیار خوب آمد و برای خدا صحبت کردم.

نماینده تبریز ابراز امیدواری کرد خداوند رای نمایندگان به محصولی را قبول کند.