فضاهای ورزشی آذربایجان شرقی به شش هزار مترمربع افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، غلامحسین فخاری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با اجرای مصوبات سفرهای دور اول و دوم رئیس جمهور به آذربایجان شرقی علاوه بر افزایش شش هزار و 650 مترمربع به فضاهای ورزش، بیش از یک میلیارد و 700 میلیون تومان نیز به سرمایه ورزشی استان افزوده شد.

به گفته وی، براساس مصوبه هیئت دولت از محل اعتبارات وزارت نفت 38 سالن ورزشی در استان به متراژ هزار و 350 مترمربع و با اختصاص اعتبار 250 میلیون تومان برای هر سالن احداث می شود.

فخاری با بیان اینکه آذربایجان شرقی در اجرای پروژه های ورزشی مصوبات ریاست جمهوری در کشور پیشتاز است، افزود: 95 درصد سالنهای ورزشی مصوبات ریاست جمهوری در آذربایجان شرقی به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی بیان کرد: در سفر دور سوم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان برای افزایش سرانه های ورزشی نیازهای خود را ارائه خواهیم کرد.

وی در خصوص نیازهای سخت افزاری ورزش آذربایجان شرقی گفت: در برنامه و نیازهای خود خواستار اتمام پروژه بزرگ مجموعه بزرگ ورزشی تبریز، طرحهای بزرگ ملی، سالنهای تمرینی چند طبقه، هتل ورزشکاران، استخر و مجموعه های ورزشی روستایی و در طرف دیگر نیاز خود نیز خواستار افزایش اعتبارات هیئتهای ورزشی خواهیم بود.

غلامحسین فخاری در خصوص جایگاه تربیت بدنی آذربایجان شرقی در بخش عمرانی استان گفت: در ارزیابی از عملکرد دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی از سوی استانداری تربیت بدنی آذربایجان شرقی رتبه ممتاز پیشرفت و توسعه طرحهای عمرانی در استان را در سال 1387 به خود اختصاص داد.

وی در این خصوص افزود: در این ارزیابی دستگاه ها با توجه به شاخصهای درصد تحقق، خاتمه، کیفیت کار، دستیابی به اهداف سالیانه، روش ارجاع کار و نحوه اجراء صورت گرفت و اداره کل تربیت بدنی استان در بین 76 دستگاه چهارم شد.

غلامحسین فخاری در ادامه گفت: در بین دستگاه های اجرایی که طرحهای عمرانی خود را در پایان سال به اتمام رسانده اند، اداره کل تربیت بدنی استان در بین 76 دستگاه با 21 طرح در رده هفتم در جذب اعتبارات در جایگاه هفتم قرار دارد.

به گفته وی همچنین اداره کل تربیت بدنی استان با 95 پروژه در حال ساخت رده شش و در رسیدن به اهداف خود در توسعه ورزش و زیر ساختهای ورزشی جایگاه پنجمی را در استان در اختیار دارد.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی یکی از گامهای مهم اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی در سال 88 را تکمیل تمامی پروژه های ورزشی در سطح استان دانست و گفت: پروژه های ورزشی در آذربایجان شرقی باید در سال 1388 تکمیل شود و در این راه اولین هدف خود را بر روی پروژه های استانی و روستایی قرار داده ایم.

وی تصریح کرد: از آنجا که پروژه های ملی زیر نظر سازمان توسعه و اماکن ورزشی کشور ساخته می شود امید است با اتخاذ تمهیدات لازم و اختصاص اعتبارات مورد نیاز در سال 1388 به بهره برداری برسند.