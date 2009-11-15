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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۴

مدیرعامل شاهین:

تست اعتیاد شخصیت مربیان را زیر سوال می برد

تست اعتیاد شخصیت مربیان را زیر سوال می برد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه شاهین پارس جنوبی بوشهر با انتقاد از گرفتن تست اعتیاد از سرمربیان لیگ برتر گفت: به اعتقاد من کمیته انضباطی باید در این خصوص تجدیدنظر کند زیرا این امر شخصیت سرمربیان را زیر سوال می برد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر مجید حسینی کنگانی صبح یکشنه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: این عمل از سوی یاوری مورد انتقاد قرار گرفته است که به نظر می رسد انتقاد وی بجا باشد.

وی اظهار داشت: در صورتی که می خواهیم فوتبال پاک داشته باشیم باید با برنامه ریزی و به صورت علمی آن را وارد ورزش کنیم.

مدیرعامل باشگاه شاهین پارس جنوبی بوشهر با بیان این که تمرینات شاهین از پنجشنبه هفته پیش آغاز شده است، گفت: اردوی آمادگی تیم شاهین در نزدیکی عسلویه برگزار شده و با نظر یاوری سرمربی شاهین چند بازی با تیم های لیگ برتری یا لیگ یکی خواهیم داشت.

حسینی کنگانی با حمایت از عملکرد یاوری گفت: یاوری شاهین را به اهدافش نزدیک می کند و به طور قطع شاهین را در لیگ نگه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: در ابتدای فصل با کللی فرد کار کردیم و چون وی نتوانست در تیم نتیجه بگیرد مجبور به تغییر کادر مربیگری تیم شدیم و از زمانیکه یاوری را به عنوان سرمربی تیم انتخاب کردیم وی تمام حواشی را از تیم خارج کرد و توانست شاهین را از قعر جدول جدا کند و به میانه جدول بیاورد که البته در برخی مواقع مسیر صعودی و نزولی داشته ایم.

کد مطلب 983427

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