تست اعتیاد شخصیت مربیان را زیر سوال می برد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر مجید حسینی کنگانی صبح یکشنه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: این عمل از سوی یاوری مورد انتقاد قرار گرفته است که به نظر می رسد انتقاد وی بجا باشد.

وی اظهار داشت: در صورتی که می خواهیم فوتبال پاک داشته باشیم باید با برنامه ریزی و به صورت علمی آن را وارد ورزش کنیم.

مدیرعامل باشگاه شاهین پارس جنوبی بوشهر با بیان این که تمرینات شاهین از پنجشنبه هفته پیش آغاز شده است، گفت: اردوی آمادگی تیم شاهین در نزدیکی عسلویه برگزار شده و با نظر یاوری سرمربی شاهین چند بازی با تیم های لیگ برتری یا لیگ یکی خواهیم داشت.

حسینی کنگانی با حمایت از عملکرد یاوری گفت: یاوری شاهین را به اهدافش نزدیک می کند و به طور قطع شاهین را در لیگ نگه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: در ابتدای فصل با کللی فرد کار کردیم و چون وی نتوانست در تیم نتیجه بگیرد مجبور به تغییر کادر مربیگری تیم شدیم و از زمانیکه یاوری را به عنوان سرمربی تیم انتخاب کردیم وی تمام حواشی را از تیم خارج کرد و توانست شاهین را از قعر جدول جدا کند و به میانه جدول بیاورد که البته در برخی مواقع مسیر صعودی و نزولی داشته ایم.