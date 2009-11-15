پیروزی ممفیس و نیمکت نشینی دوباره حدادی

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات بسکتبال حرفه‎ای آمریکا (NBA) بامداد امروز تیم ممفیس گریزلیز با نتیجه 97 بر 87 مقابل "تیمبرولوز" صاحب برتری شد.

بازیکنان ممفیس تنها در کوارتر دوم نتیجه را به حریف خود واگذار کردند. این کوارتر با نتیجه (20 بر 22) به پایان رسید ضمن اینکه سایر کوارترها نیز با نتایج (25 بر 23)، (23 بر 18) و (29 بر 24) و برتری گریزلیز همراه بود.

حامد حدادی ملی‎پوش بسکتبال کشورمان برای چندمین بار در فصل جاری رقابت‌های NBA نتوانست تیمش را در بازی همراهی کند و فقط از روی نیمکت شاهد عملکرد هم تیمی‌های خود بود.

این در حالی است که در تیم ممفیس گریزلیز "مایو" و "گای" موفق شدند با کسب 19 امتیاز عنوان امتیازآورترین بازیکن را به خود اختصاص دهند.