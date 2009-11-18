هشت مورد قرارداد راکد در شهرکهای صنعتی گیلان خلع ید شد

مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین تعدادی دیگر از قراردادهای راکد در شهرکهای صنعتی گیلان که بدهی های معوقه داشته اند ضمن برخورداری از بخشودگی های هفته دولت بخشی از بدهی های خود را پرداخت و شروع به کار کرده اند.

وی در ادامه از انجام سه طرح تحقیقاتی در شرکت شهرکهای صنعتی گیلان اشاره کرد و اظهار داشت: بررسی نحوه استفاده از فضا در طراحی کارخانجات صنعتی در شهرکهای صنعتی، مطالعه و برسی کامل استفاده از انرژی باد در شهرکها و نواحی صنعتی استان، سرشماری از طرحهای در دست اجرا و واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی استان از جمله این طرحهاست.

مدیر شرکت شهرکهای صنعتی گیلان با اعلام اینکه در دو هفته گذشته میزان وصول مطالبات از واحدهای صنعتی دارای بدهی های معوقه روند رو به رشدی داشته است، افزود: به دنبال اطلاع رسانی به شیوه های مختلف و دعوت از واحدهای صنعتی دارای بدهی معوقه به شرکت شهرکهای صنعتی، طی دو هفته اخیر 330 میلیون ریال به صورت نقدی دریافت و 730 میلیون ریال اقساط تا پایان سال برای آنان در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: این میزان دریافتی مربوط به 19 واحد صنعتی بوده که در پی اطلاع رسانی در خصوص مشوقات و بخشودگی ها به مناسبت هفته دولت که توسط هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مصوب و به شرکتهای استانی اعلام شد، به شرکت شهرکهای صنعتی مراجعه و از این تشویقات در پرداخت بدهی های معوقه خود بهره مند شده اند.

عباسیان یادآور شد: این روند همچنان ادامه داشته و واحدهای صنعتی که تا پایان سال برای تعیین تکلیف بدهی های معوقه خود به این شرکت مراجعه و از بخشودگی بهره مند خواهند شد.