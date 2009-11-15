به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر ابراهیمی ملی پوش دسته 94 کیلوگرم و کاپیتان تیم ملی ایران در آستانه اعزام به رقابت های جهانی کره ضمن بیان مطلب فوق افزود: تا حدود یک ماه پیش به آمادگی رسیده بودم که متاسفانه آسیب دیدگی کمرم مجددا شروع شد تا به اجبار کمی از سنگینی تمریناتم بکاهم. پیش از این رکوردم تا حدود 180 کیلوگرم در یکضرب و 220 کیلوگرم در دوضرب بود که برای کسب مدال در جهانی کره کافی بود.

وی ادامه داد: درد کمرم باعث شد تا طی ماه جاری تمریناتم را طبق نظر کادر فنی حساب شده تر دنبال کنم. مطمئنا در روز مسابقات از تمام توانم استفاده می کنم تا رکورد واقعی خودم را به ثبت برسانم و انشاالله با دست پر به کشور بازگردم.



کاپیتان تیم ملی کشورمان در خصوص مسئولیتش به عنوان وزنه بردار با تجربه تیم گفت: خوشبختانه کادر فنی تیم ملی از مدیر تیم های ملی تا مربیان همه جوان و قهرمان هستند که رابطه خوبی با تک تک اردونشینان دارند و بعید می دانم نیازی به دخالت من در امور فنی و تیمی باشد. اما یقین بدانید از هیچ تلاشی برای روحیه دادن و موفقیت هم تیمی هایم دریغ نخواهم کرد.



ابراهیمی در ادامه افزود: ما خانواده ای هستیم که هم قسم شده ایم تا بهترین نتایج را برای کشورمان به دست آوریم و شک نکنید که کم فروشی در کار نخواهد بود.

رقابت های جهانی وزنه برداری از 26 آبان تا 8 آذر در گویانگ کره جنوبی برگزار خواهد شد.