  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۴۱

پولادگر از حضور در انتخابات فدراسیون تکواندو انصراف داد

پولادگر از حضور در انتخابات فدراسیون تکواندو انصراف داد

محمد پولادگر به طور رسمی انصراف خود را از حضور در انتخابات فدراسیون تکواندو اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست فدراسیون تکواندو با ارسال نامه ای به رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی و رئیس مجمع، از شرکت در انتخابات آینده فدراسیون انصراف داد.

در نامه پولادگر به حمید سجادی آمده است: « احتراماً به استحضار می رساند به دلیل کسالت و خستگی ناشی از فعالیت های مستمر و طولانی طی 15 سال گذشته در عرصه تکواندو کشور، بدین وسیله رسماً انصراف خود را از کاندیداتوری ریاست این فدراسیون در مجمع آتی اعلام می دارم. سربلندی و سرفرازی ورزشکاران ایران عزیز اسلامی را در عرصه المپیک، جهانی و قاره ای از درگاه خداوند متعال خواستارم.

اسامی نهایی نامزدهای شرکت کننده در مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو پس از بررسی صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی از سوی سازمان تربیت بدنی قطعی خواهد شد.

قرار است مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو روز 19 آذرماه برگزار شود.»

کد مطلب 983442

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها