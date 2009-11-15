پولادگر از حضور در انتخابات فدراسیون تکواندو انصراف داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست فدراسیون تکواندو با ارسال نامه ای به رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی و رئیس مجمع، از شرکت در انتخابات آینده فدراسیون انصراف داد.



در نامه پولادگر به حمید سجادی آمده است: « احتراماً به استحضار می رساند به دلیل کسالت و خستگی ناشی از فعالیت های مستمر و طولانی طی 15 سال گذشته در عرصه تکواندو کشور، بدین وسیله رسماً انصراف خود را از کاندیداتوری ریاست این فدراسیون در مجمع آتی اعلام می دارم. سربلندی و سرفرازی ورزشکاران ایران عزیز اسلامی را در عرصه المپیک، جهانی و قاره ای از درگاه خداوند متعال خواستارم.

اسامی نهایی نامزدهای شرکت کننده در مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو پس از بررسی صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی از سوی سازمان تربیت بدنی قطعی خواهد شد.

قرار است مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو روز 19 آذرماه برگزار شود.»