تعداد مسافران مترو از مرز 4/2 میلیارد نفرگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، طول خطوط مترو با 40 کیلومتر افزایش از 65 کیلومتر در سال 85 به 105 کیلومتر در سال 88 رسیده است.

بر اساس این گزارش تعداد ایستگاههای مترو نیز با افزایشی بالغ بر 26 ایستگاه از 35 ایستگاه در سال 84 به 61 ایستگاه در سال 88 رسیده که عموماً در میدان‌های مهم و نقاط متراکم شهر واقع شده‌اند.

این گزارش اضافه می کند در حال حاضر تعداد مسافران مترو به حدود 7/1 میلیون نفر مسافر در روز رسیده، در حالی در صورت تامین واگنهای مورد نیاز امکان جا به جایی روزانه 3 میلیون مسافر با همین خطوط موجود وجود دارد.

بنا بر این گزارش ظرفیت یک خط بزرگراهی در تهران 1800 وسیله نقلیه عموماً تک سرنشین است، در حالی که ظرفیت یک خط مترو به 60 هزار نفر در ساعت می‌رسد و ظرفیت یک خط مترو برابر با بزرگراهی با 33 خط عبوری است.

این گزارش می افزاید در حال حاضر 120 شهر جهان دارای خطوط مترو هستند و روزانه 150 میلیون سفر با مترو صورت می‌گیرد که سهم تهران از این جا به جایی با توجه به گسترش شبکه مترو و استقبال شهروندان در حال افزایش است.

تعداد مسافران مترو از آغاز فعالیت این سامانه حمل و نقلی تا کنون از مرز 4/2 میلیارد نفر عبور کرده است.