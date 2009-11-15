به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان مقتدی کرمانشاهای در نشست هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان با اعضای اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: ‌گشایش اعتبار توسط بانکهای دولتی ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی وجود ندارد ولی بانکهای خصوصی ایران گرفتار تحریم نیستند.

وی افزود: بانکهای خصوصی آلمان می توانند راهگشای مشکلات بازرگانان ایرانی در صادرات و واردات باشند.

رئیس هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و آلمان بستر همکاری اقتصادی بین بازرگانان دو کشور فراهم دانست و با اشاره به اینکه باید از فرصتهای موجود بهره برد، اظهار داشت: قبل از گشایش اعتبارات و در موقع انعقاد قرارداد بین تاجر ایرانی و آلمانی ابتدا باید شرایط قرارداد مورد بررسی هر دو طرف قرار گیرد تا در زمان اجرای قرارداد با مشکلی روبرو نشوند.

وی تاکید کرد: اینکه اعتبار توسط چه کسی و در کدام بانک مورد قبول طرف آلمانی است باید مورد پرسش قرار گیرد زیرا در اکثر قراردادها این گونه سئوالات مطرح نیست.

رئیس هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و آلمان افزود: اتاق ایران و آلمان در تلاش است با توجه به مشکل بانکی که برای صادرکنندگان و وارد کنندگان ایرانی ایجاد شده راه حلی از طریق بانکهای انگلستان، سوئیس و آلمان پیدا کند.

وی دو بانک "پرشیا " و" ایران و اروپا" را از بانکهای فعال در عرصه ارائه خدمات به بازرگانان ایرانی فعال در اروپا دانست و گفت: اتاق بازرگانی ایران و آلمان آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای به بازرگانان ایرانی برای صادرات و واردات به آلمان است .

افزایش بهای محصولات کشاورزی ایران زمینه صادرات این محصولات را از بین می برد

رئیس هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و آلمان توجه به استانداردها و خواسته‌های کشورهای وارد کننده محصولات کشاورزی ایران را مهم ارزیابی کرد و گفت: تولیدکنندگان محصولات کشاورزی ایران تنها بر اساس استاندارهای خود تولید می‌کنند و توجهی به استانداردهای کشورهای اروپایی ندارند که باید در این عرصه تجربه کشورهای چین و ترکیه که در عرصه صادرات محصولات کشاورزی موفق بودند استفاده کرد.

وی افزایش بهای محصولات کشاورزی ایران را نسبت به کشورهای چین و ترکیه باعث از دست رفتن بازارهای موجود صادراتی دانست و گفت: علت رکود صادرات ایران باید مورد بررسی قرار گیرد.

کرمانشاهای توجه به کیفیت محصولات کشاورزی، کاهش هزینه‌های تولید و توجه به استانداردهای اروپایی در بخش کشاورزی را از مهمترین مسائل پیش روی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی دانست.

در بخش دیگری از این جلسه یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی ایران و آلمان، بوطاق خان بوداغی با انتقاد از شرکت نکردن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایرانی در نمایشگاه‌های کشاورزی آلمان گفت: صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایران با داشتن یک غرفه کوچک و ارائه محصولات اندک و بازاریابی ضعیف نمی‌توانند در صادرات محصولات کشاورزی موفق عمل کنند .