رحمت امینی در این باره به خبرنگار مهر گفت: حدود 100 متن به مرحله بازخوانی بخش تولید متون و نمایشنامهخوانی ششمین همایش آئینهای عاشورایی رسیده است. مرحله بازخوانی این بخش از این هفته آغاز شده و بازخوانی متون این بخش توسط فارس باقری، حمیدرضا نعیمی و محمدحسین ناصربخت انجام میشود.
دبیر ششمین همایش آئینهای عاشورایی افزود: نتایج مرحله بازخوانی تولید متون و نمایشنامهخوانی تا هفته آینده و اوایل آذرماه مشخص میشود. بازخوانی بخش پژوهش توسط محمدحسین ناصربخت، اردشیر صالحپور و بنده در حال انجام است و چکیده مقالات در حال بررسی است. نتایج این بخش نیز تا هفته آینده مشخص میشود.
ششمین همایش آئینهای عاشورایی از هشت تا 12 دیماه در گرگان برگزار میشود.
دبیر ششمین همایش آئینهای عاشورایی از آغاز مرحله بازخوانی تولید متون و نمایشنامهخوانی این همایش خبر داد.
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