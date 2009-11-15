رحمت امینی در این باره به خبرنگار مهر گفت: حدود 100 متن به مرحله بازخوانی بخش تولید متون و نمایشنامه‌خوانی ششمین همایش آئین‌های عاشورایی رسیده است. مرحله بازخوانی این بخش از این هفته آغاز شده و بازخوانی متون این بخش توسط فارس باقری، حمیدرضا نعیمی و محمدحسین ناصربخت انجام می‌شود.



دبیر ششمین همایش آئین‌های عاشورایی افزود: نتایج مرحله بازخوانی تولید متون و نمایشنامه‌خوانی تا هفته آینده و اوایل آذرماه مشخص می‌شود. بازخوانی بخش پژوهش توسط محمدحسین ناصربخت، اردشیر صالح‌پور و بنده در حال انجام است و چکیده مقالات در حال بررسی است. نتایج این بخش نیز تا هفته آینده مشخص می‌شود.



ششمین همایش آئین‌های عاشورایی از هشت تا 12 دی‌ماه در گرگان برگزار می‌شود.

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