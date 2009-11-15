حمایت از فعالیت اعضای اوآنا در تهران/ دعوت برای حضور درجشنواره مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح امروز یکشنبه 24 آبان پس از افتتاح سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی ـ خبری خبرگزاری‌های آسیا ـ اقیانوسیه OANA به میزبانی خبرگزاری مهر در هتل انقلاب تهران در جمع خبرنگاران درباره اهمیت این اجلاس و برنامه های وزارتخانه متبوعش در جهت تقویت همکاری رسانه های داخلی با خارجی سخن گفت.

وزیر ارشاد گفت: یکی از محور برنامه هایی که به مجلس ارائه کرده ایم، تقویت همکاری های بین منطقه ای و حضور فعال ما در عرصه های جهانی و مجامع جهانی از قیبل اوآناست که خوشبختانه خبرگزاریهای مهر و ایرنا اقداماتی را انجام داده اند و امیدوارم خبرگزاریهای دیگر در چنین نشستهایی شرکت کنند تا بتوانند اخبار ایران را به سایر نقاط جهان منعکس کنند.

وی با اشاره به حضور برخی رسانه های عضو اوآنا برای نخستین بار در ایران افزود: قطعاً دیدن واقعیت های ایران برای آنها ارزشمند خواهد بود و اگر در آینده همکاری هایشان را با جمهوری اسلامی ایران گسترش دهند، این همکاری ها تاثیر بسزایی خواهد داشت. به همین خاطر ما هم از این نشست ها حمایت می کنیم و یکی از محورهای اینگونه حمایتهای مالی و معنوی ما، حضور مطبوعات و خبرگزاری ها در مجامع بین المللی است.

حسینی با تاکید بر اینکه "وزارت ارشاد باید زمینه ساز اقدامات موثر و مفید فرهنگی باشد" اضافه کرد: ما این رسالت را برای خودمان قائلیم که اگر مانعی بر سر راه چنین اجلاسی است، آنها را برطرف کنیم.

وزیر ارشاد گفت: تقویت همکاریهای بین المللی رسانه های ایرانی و حضور فعالشان در عرصه های بین المللی از قیبل اوآنا یکی از محور برنامه هایی است که وزارت ارشاد در دستور کار دارد و یکی از این محورها، حمایت مالی از رسانه های کشور برای حضور در مجامع جهانی است.

وی از دعوت همه رسانه های عضو اوآنا برای حضور همیشگی در دوره های آتی نمایشگاه بین المللی مطبوعات تهران خبر داد و گفت: می خواهیم موانع موجود بر سر حضور این رسانه ها را در ایران برطرف کنیم و اگر دفاتری نیاز دارند در تاسیس آنها به یاری این رسانه ها خواهیم پرداخت.

وزیر ارشاد افزود: در شرایط فعلی ما بیشتر کشورهای غربی را می بینیم که فعالیت زیادی دارند و عمدتاً هم غرض ورزانه اخبار و حقایق را منتشر می کنند. بنابراین برای همگرایی رسانه های آسیایی ما از آنها می خواهیم که فعالیتشان را در ایران افزایش دهند.