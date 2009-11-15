به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی عسگرپور رئیس هیئت مدیره خانه سینما از کارگروه امور اصناف در خواست کرد تا در جلسه آتی خود با حضور نماینده تهیهکنندگان، کارگردانان و بازیگران به موضوع دستمزد برخی از بازیگران بپردازند و نتیجه آن را برای اقدامات آتی گزارش کنند.
جلسه این کارگروه که روز دوشنبه برگزار میشود دو هفته یکبار به اعتراضها و اختلافهای بین صنوف میپردازد و مسئولیت آن برعهده دکترمحمد سریر است.
در هفتههای اخیر انعکاس گزارشهایی درباره دستمزد بازیگران حاشیههایی را به وجود آورده است. بیشتر بازیگران سینما این ارقام را رد کرده و نسبت به انتشار چنین گزارشهایی اعتراض کردهاند.
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