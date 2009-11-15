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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۵۴

اختصاصی مهر/

هیئت مدیره خانه سینما دستمزد برخی بازیگران را بررسی می‌کند

هیئت مدیره خانه سینما دستمزد برخی بازیگران را بررسی می‌کند

مباحث اخیر پیرامون دستمزد برخی بازیگران به دستور رئیس هیئت مدیره خانه سینما، در کارگروه امور اصناف بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی عسگرپور رئیس هیئت مدیره خانه سینما از کارگروه امور اصناف در خواست کرد تا در جلسه آتی خود با حضور نماینده تهیه‌کنندگان، کارگردانان و بازیگران به موضوع دستمزد برخی از بازیگران بپردازند و نتیجه آن را برای اقدامات آتی گزارش کنند.

جلسه این کارگروه که روز دوشنبه برگزار می‌شود دو هفته یکبار به اعتراض‌ها و اختلاف‌های بین صنوف می‌پردازد و مسئولیت آن برعهده دکترمحمد سریر است.

در هفته‌های اخیر انعکاس گزارش‌هایی درباره دستمزد بازیگران حاشیه‌هایی را به وجود آورده است. بیشتر بازیگران سینما این ارقام را رد کرده و نسبت به انتشار چنین گزارش‌هایی اعتراض کرده‌اند.

کد مطلب 983449

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