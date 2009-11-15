به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، میزان استخراج سنگآهن نیز در مدت یاد شده برابر با 18 میلیون و 207 هزار و 43 تن بود.
از کل تولید سنگآهن کشور، پنج میلیون و 597 هزار تن مربوط به شرکت چادرملو، چهار میلیون و 290 هزار تن شرکت گلگهر، سه میلیون و 172 هزار تن شرکت سنگآهن مرکزی و یک میلیون و 762 هزار تن نیز توسط سایر شرکتها تولید شد.
همچنین از کل استخراج نیز شش میلیون و 392 هزار تن متعلق به شرکت گلگهر، شش میلیون و 83 هزار تن شرکت سنگآهن مرکزی، چهار میلیون و 776 هزار تن شرکت چادرملو و 957 هزار تن به سایر شرکتها تعلق داشت.
میزان صادرات سنگآهن در هفت ماهه امسال در مجموع برابر با 2 میلیون و 398 هزار و 225 تن به ارزش 137 میلیون و 886 هزار دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 31 درصد افزایش داشت.
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