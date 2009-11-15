برنامه محصولی برای صندوقهای بازنشستگی نامشخص است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر علی مطهری نماینده تهران در جلسه علنی روز یکشنبه و در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی رفاه در جایگاه مخالفت با وی اظهار داشت: همواره در مخالفت ها به نقاط ضعف توجه می شود اما نقاط قوت آقای محصولی از جمله دیانت و تقوای ایشان که از دوستان قدیم ما هستند روشن است.

وی گفت: اینها همه به جای خود اما بنده دو نکته را در مخالفت با وزارت ایشان به عرض نمایندگان می رسانم. اول مسئله ثروت هنگفت ایشان است که به هر حال به طورطبیعی هیچگاه چنین ثروتی جمع نمی شود و پاسخ های آقای رئیس جمهور در رای اعتماد قبلی هم در این باره قانع کننده نبود.

مطهری تصریح کرد: ایشان می توانند در پست های دیگری مانند معاونت رئیس جمهوری و در جایی که نیاز به رای اعتماد مجلس نباشد به خدمت خود ادامه دهند.

وی ادامه داد: مطلب دیگر نحوه مدیریت ایشان در انتخابات گذشته است. ما سلامت، زیبایی و شکوه انتخابات را از نحوه مدیریت وزارت کشور تفکیک می کنیم. لذا رای اعتماد دادن یا ندادن مجلس به آقای محصولی هیچ ارتباطی به سلامت انتخابات ریاست جمهوری نخواهد داشت. حرف ما این است که نحوه مدیریت وزارت کشور در انتخابات به گونه ای بود که ادعای واهی تقلب در انتخابات زمینه پذیرش در میان بخشی از جامعه پیدا کرد. یکی از موارد این سوء مدیریت در نحوه اعلام نتایج انتخابات به تبع عملکرد ستاد رقیب است.

مطهری افزود: یعنی چون آنها زودتر اعلام کردند که ما در انتخابات پیروزشده ایم و می خواهیم جشن بگیریم وزارت کشور ما هم به دنبال آنها هنوز در تهران در حال رای دادن هستند اعلام کرد که فلانی در انتخابات پیروز شده است یا لااقل 80 درصد آرا را اعلام کرد این نشانه سوءتدبیر و سوءمدیریت جناب آقای محصولی است.

نمایندگان حامی دولت با فریاد (دو دو به معنای مخالفت با سخنان مطهری) اعتراض خود را به این سخن بیان کردند.

وی ادامه داد: در صورتی که وزارت کشور باید ابتکار عمل را به دست داشته باشد و عمل انفعالی نداشته باشد. مطلب دیگر این است که در اینکه بخش اعظم مسئولیت آشوب های پس از انتخابات متوجه کسانی است که ادعای تقلب را مطرح کردند تردیدی نیست اما حوادثی مانند حادثه کوی دانشگاه که دل رهبر انقلاب را خون کرد و حادثه مجتمع مسکونی سبحان و حادثه دردناک کهریزک در حوزه مدیریت ایشان انجام شد و اینکه بگویند عناصر سرخود این کارها را کرده اند جواب قانع کننده ای نیست.

مطهری تصریح کرد: وزیر کشور مسئول امنیت داخلی کشور است. در این هنگام عده ای از نمایندگان مجدداً فریاد دودو را سر دادند اما مطهری ادامه داد: همان طور که گاهی یک هواپیما سقوط می کند و به دلیل سهل انگاری کارکنان زیر مجموعه او وزیر راه را برکنار می کنند ، در اینجا نیز وزیر کشور نمی تواند بگوید به من مربوط نیست و کاری از دست من بر نمی آمد حداقل این بود که اعتراض کنند و یا عذرخواهی کنند. مجلس نباید در قبال این سوء مدیریت به ایشان مدال بدهد.

مطهری گفت: مسئله سوم این است که بسیاری از صندوق های بازنشستگی در حال رکود و نزدیک به ورشکستگی هستند. در برنامه ایشان طرحی برای حل این مشکل دیده نشده است.

پس از سخنان تند مطهری علیه محصولی مهدی کوچک زاده نماینده تهران طی تذکری شدیداً از مطهری و سنایی نمیاندگان تهران و نهاوند به خاطر مطالبشان در مخالفت با محصولی انتقاد کرد.

وی که قصد داشت طی تذکری سنایی و مطهری را مورد خطاب قرار دهد که چرا در خصوص ثروت هنگفت محصولی صحبت کرده اند، با مخالفت لاریجانی روبرو شد. لاریجانی خطاب به کوچک زاده گفت: تذکر شما وارد نیست. در اینجا نمایندگان مخالف و موافق صحبت می کنند و حسن بحث ها این است که چه درست باشد چه غلط قضاوت با نمایندگان است و هیچ اشکال آیین نامه ای وجود ندارد که تذکر دهید.

رئیس مجلس دستورقطع میکروفون کوچک زاده را داد که با واکنش تند وی مواجه شد.

کوچک زاده بدون میکروفون و با صدای بلند فریاد زد شما تحمل شنیدن صحبت مرا ندارید چرا میکروفون را قطع می کنید. که لاریجانی پاسخ داد اگر تذکر وارد نباشد میکروفون خودبه خود قطع می شود. تذکر شما را شنیدم اما وارد نمی دانم.

کوچک زاده همچنان بر سر جای خود ایستاده و با صدای بلند فریاد می کشید که لاریجانی خطاب به وی گفت: بنشینید این نحوه سخن گفتن به ضررتان است. این حرف ها را می زنید که نمایندگان را ناراحت کنید.

وی فریاد زد: ثروت های هنگفت مطهری و سنایی از کجا آمده است؟ و لاریجانی خطاب به وی گفت: شما برخی حرف های جناحی را می خواهید مطرح کنید آقای مطهری ثروتی ندارند که شما حرف بی ربط می زنید.