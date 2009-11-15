تنها پنج درصد موارد مرگ مغزی ایران به اهدای عضو منجر می شود

دکتر ابوالفضل اسداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تنها پنج درصد از موارد مرگ مغزی در ایران منجر به اهدای عضو می شود که این درصد در سطح استان بسیار بدتر از آمار کشوری است.

وی با اشاره به آمار جهانی اهدای عضو اظهار داشت: آمار جهانی استفاده از «کلیه» در موارد مرگ مغزی شده 25 درصد است.

اسداللهی افزود: سالانه حدود 80 نفر در استان بر اثر تصادفات رانندگی دچار مرگ مغزی می شوند که تنها اعضای دو الی سه مورد آنها پیوند داده می شود.

مسئول امور بیماری های خاص آذربایجان شرقی ضعف فرهنگ سازی را علت عمده این امر دانست و گفت: این ضعف بزرگی برای استان ما محسوب می شود و نیاز به فرهنگ سازی گسترده دارد.

وی با تاکید بر قانونی و نظامند بودن پروسه اهدای عضو گفت: پیش از هرچیز چهار پزشک متخصص معرفی شده از سوی وزارت بهداشت مرگ مغزی بیمار را تائید می کنند.

اسداللهی با اشاره به کارت اهدای عضو اعطایی به افراد گفت: هرچند با وجود این کارت باز هم نیاز به رضایت والدین برای اهدای عضو بیمار مرگ مغزی داریم اما وجود کارت، کار ما را در جلب رضایت اولیاء آسان می کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: متاسفانه هنوز نتوانسته ایم راه اندازی یک شبکه گسترده اطلاع رسانی را برای بیماران نیازمند و افراد دارای کارت اهدای عضو نهادینه کنیم.

مسئول امور بیماری های خاص استان همچنین گفت: به زودی سایت اهدای عضو آذربایجان شرقی با نشانی www.ehda.tbzmed.ac.ir راه اندازی می شود.