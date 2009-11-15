  1. سیاست
  2. سایر
۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۰۲

فروزنده در گفتگو با مهر:

نامجو میهمان جمعیت ایثارگران/مجلس به وزیران پیشنهادی رای دهد

نامجو میهمان جمعیت ایثارگران/مجلس به وزیران پیشنهادی رای دهد

قائم مقام جمعیت ایثارگران با اشاره به جلسه شب گذشته این تشکل سیاسی، گفت: نامجو وزیر پیشنهادی نیرو میهمان این جلسه بود و برنامه ها و راهبردهای وی در این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفت.

لطف الله فروزنده قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: در جلسه شب گذشته این تشکل، اعضای شورای مرکزی برنامه های سه وزیر پیشنهادی نیرو، رفاه و آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: پس از بررسی های به عمل آمده ، نظر اعضای شورای مرکزی در رابطه با سه وزیر مربوطه این بود که مجلس به هر سه وزیر رای اعتماد دهد تا کابینه دهم کامل شود.

فروزنده همچنین گفت که محصولی وزیر پیشنهادی رفاه به دلیل اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها با قدرت مدیریت بالا می تواند ، این وظیفه را انجام دهد.

قائم مقام جمعیت ایثارگران در ادامه یکی دیگر از مصوبات این جلسه را تعیین تکلیف برخی گروه ها با جریان فتنه عنوان کرد.

کد مطلب 983460

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها