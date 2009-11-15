نامجو میهمان جمعیت ایثارگران/مجلس به وزیران پیشنهادی رای دهد

لطف الله فروزنده قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: در جلسه شب گذشته این تشکل، اعضای شورای مرکزی برنامه های سه وزیر پیشنهادی نیرو، رفاه و آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: پس از بررسی های به عمل آمده ، نظر اعضای شورای مرکزی در رابطه با سه وزیر مربوطه این بود که مجلس به هر سه وزیر رای اعتماد دهد تا کابینه دهم کامل شود.

فروزنده همچنین گفت که محصولی وزیر پیشنهادی رفاه به دلیل اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها با قدرت مدیریت بالا می تواند ، این وظیفه را انجام دهد.

قائم مقام جمعیت ایثارگران در ادامه یکی دیگر از مصوبات این جلسه را تعیین تکلیف برخی گروه ها با جریان فتنه عنوان کرد.