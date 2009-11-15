آغاز عملیات بازگشت حجاج ایرانی از 11 آذر

فرهاد پرورش در گفتگو با مهر، با اعلام 110 پرواز این شرکت برای عملیات برگشت حجاج به کشور گفت: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای عملیات انتقال حجاج از سرزمین وحی به کشور روزانه در حدود 9 پرواز را برنامه ریزی کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه ما از مدتها پیش این موضوع را به سازمان هواپیمایی کشور عربستان اعلام کرده بودیم، گویا این سازمان برای انتقال حجاج به ایران پروازهای کمتری را در نظر گرفته است.

مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی در ادامه بابیان اینکه از 2 روز بعد حجم بالای عملیات رفت سبک‌تر می شود، اظهار داشت: خوشبختانه تا کنون مشکل خاصی برای اعزام زائرین بیت الله الحرام پیش نیامده است.

وی با بیان اینکه مشکل چندانی از حیث تاخیرات پروازی در انجام عملیات رفت زائران وجود نداشته، علت تاخیر طولانی مدت 2 هواپیمای این شرکت را نقص فنی آنها در فرودگاههای شهرهای دیگر اعلام کرد و گفت: به دلیل اینکه باید هواپیمای پشتیبان از تهران به آن شهرها اعزام می شد، تاخیر این پروازها بیش از حد متعارف بود.

پرورش افزود: عملیات اعزام زائرین خانه خدا به وسیله این شرکت تا 29 آبان ماه جاری ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، در سالجاری در حدود 64 هزار زائر ایرانی به بیت الله الحرام اعزام می شوند که براساس توافق مقامات ایران و عربستان، نیمی از پروازها را شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و نیم دیگر آن را هواپیمایی سعودی انجام می دهند.