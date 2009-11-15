ظرفیت بیمارستانهای عربستان برای ایام حج افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سعودی گزت، این بیمارستان با آزمایشگاههای متعدد، رادیوگرافی دیجیتال، بخشهای سونوگرافی، داروخانه ، ثبت پزشکی ، تغذیه و مرکز اطلاعات مرتبط به شبکه مرکز امور بهداشت و درمان مکه مجهز شده است.

همچنینی بیمارستان شاه عبدالعزیز در مکه نیز به دو اتاق جراحی، شش اتاق بیهوشی و احیاء و همچنین اتاق اهدای خون، عضو و بخش سل مجهز شده است.

تعداد تختهای بیمارستان ابن سینا به 100 تخت افزایش یافته و بیمارستان 100 تختخوابی شاه سعود 25 تخت برای مراقبت از حال بیماران بدحالی که برای سفر حج وارد عربستان شده اند اضافه کرده است.

عربستان سعودی همچنین اقدام به وارد کردن یک میلیون و 55 هزار رأس گوسفند کرده است، تا روز عید قربان در اختیار حاجیان قرار گیرند.

انتظار می‌رود امسال حدود سه میلیون زائر از 160 کشور جهان برای انجام حج وارد عربستان شوند.