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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۵۷

ذکایی به مهر خبر داد:

نمایشگاه چاپ کشورهای عضو اکو در مشهد افتتاح می شود

نمایشگاه چاپ کشورهای عضو اکو در مشهد افتتاح می شود

اولین نمایشگاه چاپ و بسته بندی کشورهای عضو اکو ( پکو 2009) پنجشنبه 28 آبان ماه در موسسه نمایشگاه‌های مشهد افتتاح می‌شود.

جلال ذکایی مدیر کل دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد:  مراسم افتتاح این نمایشگاه با حضور وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و بازرگانی، معروفی دبیر کل اکو و ایوبی رییس موسسه فرهنگی اکو برگزار می شود.

وی افزود: همچنین در این مراسم سفرای کشورهای عضو اکو،مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی به ریاست حجت ‌الاسلام و المسلمین سبحانی‌نیا وجمعی از شخصیت‌های برجسته کشوری حضور می یابند.

ذکایی گفت: اولین نمایشگاه  چاپ و بسته بندی کشورهای عضو اکو تا دوشنبه دوم آذرماه برپا خواهد بود.

کد مطلب 983467

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