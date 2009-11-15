نمایشگاه چاپ کشورهای عضو اکو در مشهد افتتاح می شود

جلال ذکایی مدیر کل دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: مراسم افتتاح این نمایشگاه با حضور وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و بازرگانی، معروفی دبیر کل اکو و ایوبی رییس موسسه فرهنگی اکو برگزار می شود.



وی افزود: همچنین در این مراسم سفرای کشورهای عضو اکو،مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی به ریاست حجت ‌الاسلام و المسلمین سبحانی‌نیا وجمعی از شخصیت‌های برجسته کشوری حضور می یابند.

ذکایی گفت: اولین نمایشگاه چاپ و بسته بندی کشورهای عضو اکو تا دوشنبه دوم آذرماه برپا خواهد بود.